Claudia Sheinbaum anuncia nuevas líneas de investigación por Ayotzinapa; revisan uso de celulares de la noche de Iguala

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes 28 de septiembre que la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa mantiene abiertas nuevas líneas basadas en metodologías que no habían sido utilizadas previamente.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que parte del trabajo se concentra en profundizar el análisis de los teléfonos celulares utilizados durante la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los normalistas en Iguala, Guerrero.

Sheinbaum ya había señalado que la revisión de registros telefónicos permitió abrir líneas hacia personas que anteriormente no habían sido involucradas en la investigación.

¿Qué nuevos avances hay en el caso Ayotzinapa?

La Presidenta indicó que las autoridades presentarán nuevas líneas de investigación derivadas de mecanismos distintos a los empleados en etapas anteriores del caso.

Explicó que la investigación no está cerrada y que continúan las indagatorias para identificar nuevos elementos y establecer hacia dónde conducen las evidencias disponibles.

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En semanas anteriores, Sheinbaum había señalado que las autoridades revisan con mayor profundidad las llamadas telefónicas realizadas aquella noche y madrugada, además de otras líneas que consideraban insuficientemente investigadas.

El Gobierno federal sostiene que estos análisis ya han generado información adicional e incluso nuevas detenciones dentro del expediente.

Informe sobre Ayotzinapa se presentará este lunes

Sheinbaum recordó que este lunes se dará a conocer públicamente un informe con los avances del caso.

La exposición estará a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, quienes detallarán las líneas de investigación sin revelar información que pueda comprometer el procedimiento.

Familias de los 43 ya conocen los avances

La mandataria aseguró que los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos ya fueron informados previamente sobre los elementos que se presentarán públicamente.

En agosto, Sheinbaum confirmó que durante una reunión con las familias se expusieron nuevas líneas de investigación y avances, y señaló que continuarían los encuentros para dar seguimiento al caso.

A 12 años de los hechos de Iguala, las investigaciones permanecen abiertas y el Gobierno federal mantiene como objetivo esclarecer el destino de los 43 normalistas y determinar las responsabilidades correspondientes.

IO