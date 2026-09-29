Tras comerse a un perro, capturan a cocodrilo en el balneario Chiquilá de Río Lagartos

Un cocodrilo que se encontraba en el balneario Chiquilá en Río Lagartos, fue capturado y reubicado con el apoyo de personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Protección Civil y la Policía Municipal.

De acuerdo con información del Ayuntamiento de Río Lagartos, el ejemplar permanecía en esta zona natural, donde habitantes y visitantes acuden para disfrutar de sus aguas cristalinas.

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La presencia del cocodrilo generó preocupación debido a que, días antes, presuntamente había atacado y comido a un perro.

Ante esta situación, el Ayuntamiento solicitó la intervención de la Conanp para realizar la captura y retiro del animal.

El operativo estuvo a cargo de personal del organismo federal, bajo la coordinación del biólogo Cristóbal Cáceres, con apoyo de elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal.

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Una vez que el ejemplar fue contenido, personal especializado realizó las correspondientes mediciones morfométricas para registrar sus características físicas, además de determinar su sexo.

El cocodrilo fue identificado con el folio 604 mediante un marcaje, como parte de las acciones de seguimiento de ejemplares dentro del Área Natural Protegida (ANP).

Posteriormente, fue trasladado y reubicado en una zona alejada de la comunidad, con el propósito de reducir el riesgo tanto para el ejemplar como para la población.