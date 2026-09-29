Poste de Telmex lleva 15 días tirado en Hopelchén y obliga a peatones a caminar entre vehículos

Transeúntes que se ven en la necesidad de caminar en la calle 23 entre 16 y 28 del centro de la ciudad, exigen a la empresa Teléfonos de México (Telmex) retirar un poste de madera que yace tirado con todo y cablería en la banqueta desde hace 15 días, pues quienes caminan se ven en la necesidad de bajar al arroyo vehicular en esa calle de doble sentido, con el riesgo de ser atropellados.

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Doña María Rebeca Ramírez Tun, quien caminaba junto a esa banqueta, lamentó que ya sean dos semanas sin que esa empresa retire ese poste de su propiedad e indicó que es un riesgo para la gente porque se tiene que bajar a la calle con el peligro de sufrir un percance.

Exigió a esa empresa retirar cuanto antes el pilote de madera que, desde la madrugada del lunes 14 de septiembre, se quebró cerca de su base y cayó sobre la acera, dejando los cables de telefonía e internet colgados, poniendo en peligro a transeúntes y motociclistas.

Mencionó que el poste quebrado está ubicado en la esquina de la calle 18 por 23, a contraesquina del Auditorio Municipal “U-Taan Kaj”, a unos 300 metros del Parque Principal y a una cuadra de la escuela primaria “Presidente Lázaro Cárdenas” en sus dos turnos, por lo que es una zona muy transitada.

En ese mismo sentido se pronunció Miguel Pacheco May, originario de la comunidad de Xcupil, quien en esa esquina espera el autobús para dirigirse a su poblado, e indicó que ni personal de Protección Civil ha intervenido para exigirle a Telmex el retiro de la infraestructura.

Asimismo, Luis Fernando Cauich Rosado, de oficio mototaxista, urgió a la empresa de telecomunicaciones a retirar cuanto antes la estructura quebrada antes de que una persona sea arrollada al bajar de la acera, dado que el madero obstruye por completo el paso peatonal.

JGH