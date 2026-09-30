Feria Yucatán Xmatkuil 2026: Presentan EN VIVO la cartelera completa de artistas invitados a los conciertos

Este miércoles el Instituto Promotor de Ferias del Estado encabeza la presentación oficial de la cartelera completa de artistas que se presentarán en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.
Luego de anunciar a parte de los invitados a conciertos en el Centro de Espectáculos Montejo y El Palenque, restan artistas por anunciar a los recintos musicales.
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Además, se presentarán otras actividades, entre ellas las zonas infantiles, culturales, ganaderas, departamentos del Gobierno del Estado y más.
El anuncio de la cartelera oficial de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se realiza a las 13:00 horas a través de las redes sociales de la Feria Yucatán.
Invitados a conciertos en Xmatkuil 2026
La Feria Yucatán Xmatkuil tiene diversos recintos musicales, donde artistas nacionales y extranjeros se presentarán en concierto.
Centro de Espectáculos Montejo
- Original Banda El Limón - 6 de Noviembre
- Deorro y 3Ball Mty - 7 de noviembre
- Carín León - 13 de noviembre
- Reik - 18 de noviembre
- Marco Antonio Solís - 14 de noviembre
- Ha-Ash y Matisse - 19 de noviembre
- Christian Nodal - 21 de noviembre
- Los Calligaris - 25 de noviembre
- Cañaveral - 26 de noviembre
- Santos Bravos - 27 de noviembre
- Ozuna - 28 de noviembre
- Bronco - 29 de noviembre
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El Palenque
- Guerra de Chistes - 12 de noviembre
- Kika Edgar - 15 de noviembre
- Carlos Cuevas y Ricardo Caballero - 20 de noviembre
- Pablo Marentes y Julio Ponze - 27 de noviembre
Teatro del Pueblo
- 6 de noviembre - La Tradicional Vaquería
- 7 de noviembre - ¡Mega Boom!
- 9 de noviembre - Viri Primera
- 10 de noviembre - Los Súper Lamas
- 11 de noviembre - El Pulpo y Sus Teclados
- 12 de noviembre - Máster Kumbia
- 13 de noviembre - Lucha Libre
- 16 de noviembre - Pilón
- 17 de noviembre - Chico Che Chico
- 18 de noviembre - Nelson Kanzela
- 20 de noviembre - Junior Klan
- 21 de noviembre - Maratón de Música
- 22 de noviembre - Maratón de Música
- 23 de noviembre - Los Flamers
- 24 de noviembre - Los Súper Caracoles
- 25 de noviembre - Paleto
- 26 de noviembre - Maratón de Música
- 27 de noviembre - Maratón de Música
- 28 de noviembre - Maratón de Música
- 29 de noviembre - Lucha Libre
Además, se contará con las presentaciones de Nani Namu, Mactá, La Tía Chayo, Tila María Sesto, Ruperta Pérez Sosa, Chapa Show, entre otros.