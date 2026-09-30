Feria Yucatán Xmatkuil 2026: Presentan EN VIVO la cartelera completa de artistas invitados a los conciertos

Este miércoles el Instituto Promotor de Ferias del Estado encabeza la presentación oficial de la cartelera completa de artistas que se presentarán en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

Luego de anunciar a parte de los invitados a conciertos en el Centro de Espectáculos Montejo y El Palenque, restan artistas por anunciar a los recintos musicales.

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Además, se presentarán otras actividades, entre ellas las zonas infantiles, culturales, ganaderas, departamentos del Gobierno del Estado y más.

El anuncio de la cartelera oficial de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se realiza a las 13:00 horas a través de las redes sociales de la Feria Yucatán.

Invitados a conciertos en Xmatkuil 2026

La Feria Yucatán Xmatkuil tiene diversos recintos musicales, donde artistas nacionales y extranjeros se presentarán en concierto.

Centro de Espectáculos Montejo

Original Banda El Limón - 6 de Noviembre

Deorro y 3Ball Mty - 7 de noviembre

Carín León - 13 de noviembre

Reik - 18 de noviembre

Marco Antonio Solís - 14 de noviembre

Ha-Ash y Matisse - 19 de noviembre

Christian Nodal - 21 de noviembre

Los Calligaris - 25 de noviembre

Cañaveral - 26 de noviembre

Santos Bravos - 27 de noviembre

Ozuna - 28 de noviembre

Bronco - 29 de noviembre

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El Palenque

Guerra de Chistes - 12 de noviembre

Kika Edgar - 15 de noviembre

Carlos Cuevas y Ricardo Caballero - 20 de noviembre

Pablo Marentes y Julio Ponze - 27 de noviembre

Teatro del Pueblo

6 de noviembre - La Tradicional Vaquería

7 de noviembre - ¡Mega Boom!

9 de noviembre - Viri Primera

10 de noviembre - Los Súper Lamas

11 de noviembre - El Pulpo y Sus Teclados

12 de noviembre - Máster Kumbia

13 de noviembre - Lucha Libre

16 de noviembre - Pilón

17 de noviembre - Chico Che Chico

18 de noviembre - Nelson Kanzela

20 de noviembre - Junior Klan

21 de noviembre - Maratón de Música

22 de noviembre - Maratón de Música

23 de noviembre - Los Flamers

24 de noviembre - Los Súper Caracoles

25 de noviembre - Paleto

26 de noviembre - Maratón de Música

27 de noviembre - Maratón de Música

28 de noviembre - Maratón de Música

29 de noviembre - Lucha Libre

Además, se contará con las presentaciones de Nani Namu, Mactá, La Tía Chayo, Tila María Sesto, Ruperta Pérez Sosa, Chapa Show, entre otros.