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Quintana Roo / Cancún

¡Atención! A estas horas lloverá durante la tarde de hoy 30 de septiembre en Quintana Roo

En las próximas horas se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en las regiones norte, centro y sur de Quintana Roo.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

30 de sept de 2026

1 min

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Conagua alertó que las lluvias fuertes podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en algunas zonas
Conagua alertó que las lluvias fuertes podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en algunas zonas / POR ESTO!

Quintana Roo tendrá lluvias y chubascos durante las próximas horas, acompañados de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones de lluvia se esperan principalmente en las regiones norte, centro y sur del estado, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta ante posibles cambios en el clima y tomar precauciones durante las tormentas.

El pronóstico contempla vientos del este y sureste de entre 25 y 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes

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Pronostican lluvias fuertes y descargas eléctricas

Para las próximas horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en las regiones norte, centro y sur de Quintana Roo.

El pronóstico corresponde al periodo de 12:00 a 15:00 horas de este miércoles 30 de septiembre, aunque las condiciones de lluvia podrían mantenerse posteriormente.

Además, se prevén lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en distintas zonas de la Península de Yucatán.

Viento alcanzará hasta 50 kilómetros por hora

Durante las tormentas también podrían registrarse rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, principalmente en las zonas donde se presenten las precipitaciones.

Conagua y el SMN señalaron que las lluvias fuertes podrían ocasionar crecida en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones, mientras que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

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