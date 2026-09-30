¡Atención! A estas horas lloverá durante la tarde de hoy 30 de septiembre en Quintana Roo

Quintana Roo tendrá lluvias y chubascos durante las próximas horas, acompañados de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones de lluvia se esperan principalmente en las regiones norte, centro y sur del estado, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta ante posibles cambios en el clima y tomar precauciones durante las tormentas.

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Pronostican lluvias fuertes y descargas eléctricas

Para las próximas horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en las regiones norte, centro y sur de Quintana Roo.

El pronóstico corresponde al periodo de 12:00 a 15:00 horas de este miércoles 30 de septiembre, aunque las condiciones de lluvia podrían mantenerse posteriormente.

Además, se prevén lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en distintas zonas de la Península de Yucatán.

Viento alcanzará hasta 50 kilómetros por hora

Durante las tormentas también podrían registrarse rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, principalmente en las zonas donde se presenten las precipitaciones.

Conagua y el SMN señalaron que las lluvias fuertes podrían ocasionar crecida en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones, mientras que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.