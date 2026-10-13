Explota gasera en Coacalco, Edomex; incendio provoca movilización de equipos de emergencia

Una explosión en una gasera ubicada en la colonia Loma Bonita, en el municipio de Coacalco, Estado de México, provocó un incendio y la movilización de cuerpos de emergencia durante este martes 13 de octubre de 2026.

El incidente generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes difundieron videos en redes sociales en los que se observan llamas y una columna de humo que se eleva desde el lugar de la explosión.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y servicios de emergencia acudieron al establecimiento para atender la situación y acordonar el área.

¿Dónde ocurrió la explosión de una gasera en Coacalco?

El incidente se registró en una gasera localizada en la colonia Loma Bonita, en las inmediaciones de la zona conocida como La Guadalupana, sobre la calle Río, cerca de la calle 35.

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Los equipos de emergencia iniciaron revisiones en las instalaciones y en los inmuebles cercanos, debido a la presencia de naves industriales, mercados y otros establecimientos.

Videos muestran explosión e incendio en gasera de Coacalco

Habitantes compartieron grabaciones en redes sociales en las que se observa el incendio y se aprecia la detonación registrada en el establecimiento.

Las autoridades mantienen labores de inspección para evaluar posibles afectaciones a las estructuras cercanas y determinar las condiciones de seguridad.

Hasta el momento, la información disponible no confirma personas lesionadas ni víctimas mortales, y tampoco se han precisado las causas de la explosión.

Se espera que las autoridades de Protección Civil proporcionen información adicional sobre los daños y los resultados de las primeras inspecciones.

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