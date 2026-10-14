Asesinan a Pancho Salcido exlíder ganadero de Escuinapa, Sinaloa.

La mañana de este miércoles 14 de octubre de 2026, Francisco Alberto Salcido Rivera, conocido popularmente como "Pancho Salcido" y exdirigente de la Asociación Ganadera Local de Escuinapa en Sinaloa fue asesinado a balazos en el sector Centro de la cabecera municipal.

Durante la agresión, la víctima se encontraba acompañada por su hija menor de edad, quien afortunadamente resultó ilesa en el atentado. Los agresores se dieron a la fuga inmediatamente tras efectuar los disparos, sin que hasta el momento se conozca el rumbo que tomaron ni su identidad.

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El ataque armado ocurrió sobre la calle Severiano Moreno, entre Francisco Pérez y Centenario, en las inmediaciones del centro del municipio. De acuerdo con los primeros informes de las autoridades locales, Salcido Rivera acababa de arribar al lugar a bordo de su vehículo para dirigirse al establecimiento de frutas y verduras de su esposa.

Fue en este momento que Pancho fue interceptado por sujetos armados que le dispararon a quemarropa, mismos que tras el ataque huyeron del lugar. Elementos de las distintas corporaciones policiales y paramédicos acudieron al lugar; sin embargo, al brindarle la atención médica, confirmaron que el exlíder ganadero ya no contaba con signos vitales.

🚨El exlíder del gremio ganadero en Escuinapa, Sinaloa, Francisco Alberto Salcido Rivera, alias “Pancho Salcido”, fue ultimado a balazos en la zona centro del municipio. ​La agresión ocurrió cuando el exdirigente arribaba a un local comercial, momento en que fue interceptado por sujetos desconocidos. ​Autoridades confirmaron que su hija menor de edad salión ilesa del ataque, mientras se desplegó un operativo en la zona. https://t.co/hfRttXZmGn — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2026

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa arribaron para iniciar las investigaciones correspondientes, levantar los indicios balísticos e integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han precisado el posible móvil de este ataque mortal.

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