Emma Coronel presentó demanda en contra de Penguin Random House por usar su imagen en el libro de Anabel Hernández

La esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Emma Coronel ha presentado una demanda en contra de la editorial Penguin Random House, esto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ya que usaron su imagen en la portada del libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, el cual fue escrito por la periodista Anabel Hernández.

La demanda fue confirmada por su abogado, Hugo Torres, quien por medio de una entrevista con ‘Telemundo’, aseguró que el objetivo de la demanda es una reparación económica, la cual tiene que ser basada en las ventas del libro desde el año 2021.

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“Metimos una demanda por la explotación no autorizada de la propia imagen de la señora en contra de Penguin Random House ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”

¿Qué ha revelado el abogado de Emma Coronel?

De acuerdo con las declaraciones del abogado, el proceso se va a centrar en dos acciones, las cuales están relacionadas con el manejo de imagen, no con lo que menciona sobre su vida.

“Justamente lo que estamos haciendo valer son dos situaciones: uno, que ponen a la señora en la portada, pues bueno, como una estrategia de marketing para vender el libro. Esta fotografía que ves aquí, que está entre las páginas 224 y 225, es una fotografía que es propiedad de la señora. Ella la publicó, la puso en su perfil de Instagram y la ponen en la portada, pero además la modifican, la pasan a una especie, no sé si de caricaturización o para darle un efecto llamativo, por los colores que se usan”

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El litigante ha confirmado que la modelo, busca una compensación económica por la venta de libros, afirmando que la editorial tiene los números exactos, pero que ellos tienen acreditadas 200 mil copias vendidas.

“Lo que pidió la señora es evidentemente una reparación económica. Ellos son quienes tienen los números. Ahorita nosotros tenemos acreditados prácticamente 200 mil copias. Pero sí te puedo decir que son cientos de miles de copias que han vendido a costa de este derecho que es exclusivo de la señora y que nunca autorizó”

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