Aseguran más de una tonelada de metanfetamina en Culiacán; operativo deja millonario golpe

Un operativo conjunto de autoridades federales y estatales permitió asegurar mil 320 kilogramos de metanfetamina en la localidad de Carboneras, Culiacán, Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La acción se realizó el 1 de octubre como parte de los trabajos de Inteligencia Militar Central de la Sedena, en coordinación con elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Durante el despliegue también fue localizado y asegurado un vehículo, de acuerdo con el reporte difundido por la Defensa.

Decomiso representa más de 350 millones de pesos

La Sedena señaló que el aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 350 millones de pesos para la organización delictiva a la que presuntamente estaba vinculada la droga.

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De acuerdo con la dependencia, el operativo forma parte de las acciones dirigidas a reducir las capacidades operativas y logísticas de grupos dedicados a actividades delictivas, así como impedir que los narcóticos sean distribuidos en las calles.

Tras el aseguramiento, tanto la droga como el vehículo quedaron bajo disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), cuya sede en Culiacán continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Se informa sobre el aseguramiento de más de 1,300 kilogramos de metanfetamina en Culiacán, Sin.



- Trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional, derivan en importante aseguramiento de droga sintética.



- Lo asegurado pertenecía al Cártel del… pic.twitter.com/f7UPPzRkAg — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 3, 2026

La autoridad federal no detalló en el comunicado la identidad de personas detenidas relacionadas con este operativo ni precisó a qué organización delictiva estaría vinculado el cargamento.

IO