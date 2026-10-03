Agresión contra policías provoca operativo cerca del aeropuerto de Mazatlán

Una agresión contra elementos de la Policía Municipal provocó este sábado 3 de octubre el despliegue de un operativo de seguridad en las inmediaciones de la carretera que conecta con el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa.

Después del incidente, autoridades activaron un dispositivo del Grupo Interinstitucional, con la participación de corporaciones de seguridad, para reforzar la vigilancia y realizar recorridos preventivos en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la situación se encuentra bajo control, mientras continúan las acciones de seguridad para mantener la vigilancia en los alrededores de la terminal aérea.

Aeropuerto de Mazatlán mantiene operaciones

Pese a la agresión, las autoridades estatales señalaron que el Aeropuerto Internacional de Mazatlán opera con normalidad, por lo que los pasajeros con vuelos programados pueden acudir a la terminal.

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La Secretaría de Seguridad Pública recomendó a la población evitar la zona donde se desarrolla el operativo y atender las indicaciones emitidas por los elementos desplegados.

Hasta la información proporcionada por las autoridades en el reporte de referencia, no se detallaron las circunstancias específicas de la agresión ni se informó sobre posibles personas detenidas o lesionadas.

Las corporaciones mantienen los recorridos preventivos en el sector como parte de las acciones posteriores al incidente.

Autoridades piden reportar situaciones de riesgo

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa recordó a la población que cualquier situación relacionada con hechos de inseguridad puede ser reportada a través del 911.

La #SSPSinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, se registró una agresión a personal de la Policía Municipal en inmediaciones de la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de #Mazatlán, por lo que se desplegó de inmediato el Grupo Interinstitucional a la… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 3, 2026

También se encuentra disponible el número 089 para realizar denuncias de manera anónima.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a las indicaciones oficiales mientras continúa el operativo de vigilancia en las inmediaciones de la carretera al aeropuerto.

IO