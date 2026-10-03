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Agresión contra policías provoca operativo cerca del aeropuerto de Mazatlán

Una agresión contra policías municipales generó un operativo de seguridad cerca del aeropuerto de Mazatlán. Autoridades reportan que la terminal opera con normalidad.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

3 de oct de 2026

2 min

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La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la situación se encuentra bajo control
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la situación se encuentra bajo control / Cuartoscuro

Una agresión contra elementos de la Policía Municipal provocó este sábado 3 de octubre el despliegue de un operativo de seguridad en las inmediaciones de la carretera que conecta con el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa.

Después del incidente, autoridades activaron un dispositivo del Grupo Interinstitucional, con la participación de corporaciones de seguridad, para reforzar la vigilancia y realizar recorridos preventivos en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la situación se encuentra bajo control, mientras continúan las acciones de seguridad para mantener la vigilancia en los alrededores de la terminal aérea.

Aeropuerto de Mazatlán mantiene operaciones

Pese a la agresión, las autoridades estatales señalaron que el Aeropuerto Internacional de Mazatlán opera con normalidad, por lo que los pasajeros con vuelos programados pueden acudir a la terminal.

Los expertos señalaron que los ataques contra defensoras de derechos humanos se producen en un contexto de impunidad

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La Secretaría de Seguridad Pública recomendó a la población evitar la zona donde se desarrolla el operativo y atender las indicaciones emitidas por los elementos desplegados.

Hasta la información proporcionada por las autoridades en el reporte de referencia, no se detallaron las circunstancias específicas de la agresión ni se informó sobre posibles personas detenidas o lesionadas.

Las corporaciones mantienen los recorridos preventivos en el sector como parte de las acciones posteriores al incidente.

Autoridades piden reportar situaciones de riesgo

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa recordó a la población que cualquier situación relacionada con hechos de inseguridad puede ser reportada a través del 911.

También se encuentra disponible el número 089 para realizar denuncias de manera anónima.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a las indicaciones oficiales mientras continúa el operativo de vigilancia en las inmediaciones de la carretera al aeropuerto.

IO

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