Mujer de 28 años muere durante vuelo y es localizada sin vida al llegar a Tapachula

Una mujer de 28 años fue localizada sin vida dentro de un avión comercial que aterrizó la mañana de este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, luego de realizar un vuelo procedente de Tijuana.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató del vuelo 3358. El arribo de la aeronave y el descenso de los pasajeros se desarrollaron de manera habitual, hasta que llegó el momento de desalojar una de las filas.

Fue entonces cuando personal y pasajeros detectaron que una mujer identificada como Abidai “N” permanecía inmóvil en su asiento. Ante la falta de respuesta, solicitaron asistencia y se activaron los protocolos correspondientes dentro de la terminal aérea.

Posteriormente, se confirmó que la pasajera ya no presentaba signos vitales.

La mujer viajaba desde Tijuana

Las primeras versiones señalan que la mujer había abordado el avión en Tijuana y que, aparentemente, permaneció dormida durante parte del trayecto.

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Sin embargo, al llegar a Tapachula no respondió a los llamados de quienes se encontraban a su alrededor, situación que llevó a solicitar la intervención del personal correspondiente.

El hallazgo generó la movilización de las autoridades dentro del aeropuerto, mientras se establecía el procedimiento para retirar el cuerpo de la aeronave.

Autoridades investigan la causa de muerte

Personal de las autoridades realizó las diligencias correspondientes y efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado, como parte de las investigaciones.

Hasta el momento, no existe una causa de muerte confirmada oficialmente. Las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento deberán determinarse mediante la necropsia y los estudios periciales correspondientes.

Por ello, la versión de que la mujer se quedó dormida durante el vuelo no permite establecer por sí misma qué ocurrió, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.

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