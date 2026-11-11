Se suman al bloqueo de Madres Buscadoras integrantes del colectivo de Chetumal, Bacalar y José María Morelos; exigen solución a sus demandas

La tarde-noche de este miércoles, un grupo de aproximadamente 25 integrantes del colectivo Madres Buscadoras, provenientes de municipios como Benito Juárez (Cancún), Othón P. Blanco (Chetumal), Bacalar y José María Morelos, cerró totalmente el acceso a la zona hotelera sobre el bulevar Kukulcán con calle Savignac, a la altura del kilómetro cero.

El bloqueo desató un severo congestionamiento vehicular en la única entrada habilitada en ese sector, afectando a cientos de automovilistas y turistas.

Las manifestantes, quienes se identificaron como víctimas directas de diversos delitos de alto impacto, señalaron la total inoperancia de las instituciones de procuración de justicia en el estado.

María Dolores, una de las portavoces del movimiento, denunció que la mayoría de los casos que representan corresponden a feminicidios, violaciones e intentos de secuestro, delitos graves que, afirmó, han quedado archivados e ignorados.

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"Ninguna dependencia nos ha dado respuestas positivas; ni la Fiscalía General del Estado (FGE), ni el Poder Judicial, ni las autoridades municipales o estatales han logrado solucionar nuestras peticiones. Nuestras carpetas de investigación están en el olvido", reprochó.

Por su parte, Raquel Campos recalcó la urgencia de que los titulares de las dependencias acudieran al sitio para establecer mesas de diálogo reales. Acusaron directamente al fiscal general de haberles prometido avances tangibles en las investigaciones que hasta la fecha no se reflejan en ningún resultado positivo.

Tránsito colapsado y vías alternas

El cierre de la avenida Savignac (conocida como "El Table") complicó drásticamente la movilidad, dado que representaba el acceso principal hacia los primeros kilómetros de la zona turística.

Ante la situación, la Dirección de Tránsito Municipal informó que las únicas vías de ingreso habilitadas durante la noche fueron el Puente Nichupté y la ruta hacia el Aeropuerto Internacional.

Las autoridades señalaron que la entrada por Puerto Cancún permaneció restringida exclusivamente para visitantes y residentes del complejo comercial y residencial, negando el paso general a la zona hotelera.

El bloqueo provocó momentos de tensión cuando automovilistas varados lanzaron reclamos a gritos contra el grupo de manifestantes. No obstante, la protesta transcurrió sin disturbios mayores, limitándose a confrontaciones verbales y expresiones de molestia por parte de la ciudadanía afectada ante la falta de alternativas viales inmediatas.