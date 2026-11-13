Enfrentamiento entre Ejército y presuntos integrantes del CJNG en Jalisco deja 2 muertos y un detenido

Un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Ocotlán, Jalisco, dejó un saldo de dos civiles armados muertos, una persona detenida y dos lesionados, además del aseguramiento de armamento de alto poder y un vehículo con blindaje artesanal.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los hechos ocurrieron el jueves 12 de noviembre de 2026, cuando personal militar atendía un reporte sobre un vehículo robado y fue atacado a balazos por un grupo de civiles armados.

¿Qué pasó durante el enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco?

De acuerdo con la dependencia federal, los militares repelieron la agresión, lo que provocó la muerte de dos presuntos atacantes y permitió la detención de un hombre de nacionalidad hondureña.

Durante el intercambio de disparos, una mujer civil y un elemento del Ejército Mexicano resultaron heridos. Ambos recibieron atención médica y fueron reportados estables y fuera de peligro.

La Defensa detalló que los elementos militares aseguraron un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, dos armas largas de distintos calibres y dos granadas calibre 40 milímetros.

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También fue decomisado un vehículo con blindaje artesanal. Las autoridades vincularon el armamento asegurado con el CJNG.

Ejército y Guardia Nacional despliegan operativo en Jalisco

Tras el enfrentamiento, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional implementaron un operativo terrestre y aéreo, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, para localizar a otros presuntos agresores que lograron escapar.

La Secretaría de la Defensa informó que, hasta el momento de emitir su comunicado, no se habían registrado bloqueos carreteros ni nuevas agresiones relacionadas con estos hechos.

El detenido, las armas y el vehículo asegurado quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa El Ejército Mexicano repelió una agresión, detuvo a una persona y aseguró armamento del Cártel Jalisco Nueva Generación en Ocotlán, Jal. https://t.co/ZHwOMlmnP9 https://t.co/w3ehvlV0Gu — @Defensamx (@Defensamx1) November 13, 2026

La dependencia también reportó que, durante la actual administración federal, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han detenido a 58 mil 484 personas y asegurado 28 mil 940 armas de fuego, mil 296 granadas y 53 mil 769 vehículos como parte de sus operaciones de seguridad pública.

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