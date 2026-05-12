Gobierno de México “rechaza categóricamente” cualquier operación letal o unilateral de agencias extranjeras en suelo nacional

A través de una publicación en redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió las versiones sobre la participación de la CIA en operativos contra grupos criminales en territorio mexicano.

"Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional", detalló el funcionario.

García Harfuch aseguró que la cooperación con Estados Unidos existe, además, que es importante y que ha dado resultados significativos para los dos países, pero ésta siempre se realiza bajos principios de soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Noticia Destacada Omar García Harfuch reporta detenciones de objetivos prioritarios y líderes criminales en México

"Bajo estos principios, ambos gobiernos han logrado avances importantes en el combate al crimen organizado transnacional, entre ellos detenciones de objetivos relevantes, aseguramientos de droga, armas, precursores químicos, laboratorios clandestinos, recursos financieros y bienes vinculados a estructuras criminales".

"Estos resultados demuestran que la colaboración bilateral puede ser efectiva cuando se conduce por canales institucionales, con intercambio de información y pleno respeto al marco legal de cada país", aseguró el secretario de Seguridad del país.

Por último, García Harfuch dijo que en México las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes, mientras que cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad.