Ataque armado contra personal de la SSPC en Culiacán deja dos agresores muertos y un detenido

Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue atacado por civiles armados durante un operativo realizado en inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, informó Omar García Harfuch, titular de la dependencia federal, a través de su cuenta de X.

De acuerdo con el funcionario, los elementos realizaban labores de investigación contra una célula delictiva presuntamente relacionada con la privación de la libertad de varias personas, quienes fueron liberadas en días recientes. Durante esas acciones, el personal federal fue agredido por sujetos armados, lo que derivó en un enfrentamiento.

¿Qué ocurrió durante el operativo en Culiacán?

García Harfuch detalló que la agresión se registró mientras personal de la SSPC investigaba a un grupo delictivo que habría participado en secuestros o privaciones ilegales de la libertad en la zona.

Tras el ataque, las autoridades lograron controlar la situación. De manera preliminar, el saldo reportado fue de una persona detenida y dos agresores fallecidos.

El secretario de Seguridad federal señaló que el despliegue operativo continúa en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y detener a todos los responsables vinculados con los hechos.

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¿Qué aseguraron las autoridades tras la agresión?

Como parte de la intervención, las autoridades aseguraron cinco armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda “MF”.

Estos objetos quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para integrarse a la investigación en curso. Hasta el momento, no se ha informado la identidad de la persona detenida ni de los agresores fallecidos.

¿Por qué es relevante este operativo en Sinaloa?

El ataque ocurre en un contexto de alta tensión en Sinaloa, entidad donde autoridades federales mantienen despliegues contra células delictivas relacionadas con violencia, privaciones de la libertad, tráfico de drogas y uso de armamento de alto poder.

En una acción operativa realizada en inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico fue agredido por civiles armados mientras investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días… pic.twitter.com/Wa6UB7iEZp — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 8, 2026

La mención a una camioneta con la leyenda “MF” podría ser relevante para las investigaciones, aunque las autoridades no han detallado si corresponde a alguna estructura criminal específica. Por ahora, la SSPC mantiene las indagatorias abiertas y continúa con presencia operativa en la zona de Culiacán.

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