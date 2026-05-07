Protección Civil enviará Misión ECO a Tabasco tras incendio en la Feria que dejó cinco muertos

La Coordinación Nacional de Protección Civil enviará una Misión ECO a Tabasco para brindar acompañamiento integral a las familias de las víctimas del incendio ocurrido en la Nave 1 del Parque Tabasco, donde cinco personas perdieron la vida durante la madrugada en el marco de la Feria Tabasco 2026.

La información fue dada a conocer por Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien emitió un reporte sobre el siniestro y confirmó que personal de la dependencia federal se traslada al estado para apoyar en la atención posterior a la emergencia.

¿Qué informó Protección Civil sobre el incendio en la Feria Tabasco?

De acuerdo con el reporte de Laura Velázquez Alzúa, la prioridad del Gobierno federal será acompañar a las familias afectadas y colaborar con las autoridades locales en las acciones que correspondan tras el incendio.

La funcionaria federal explicó que la Misión ECO tendrá como propósito ofrecer apoyo integral, lo que puede incluir acompañamiento institucional, coordinación con autoridades estatales y seguimiento a las necesidades derivadas de la tragedia.

El incendio se registró en la Nave 1 del Parque Tabasco, uno de los espacios utilizados durante la feria estatal. Las llamas fueron controladas por cuerpos de emergencia, pero el saldo confirmado fue de cinco personas fallecidas.

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¿Habrá revisión de instalaciones en el Parque Tabasco?

Velázquez Alzúa informó que autoridades federales realizarán una revisión de las instalaciones de la feria, con el objetivo de verificar condiciones de seguridad y apoyar en las medidas preventivas que sean necesarias.

Esta revisión se realizará de manera paralela a las investigaciones de la Fiscalía estatal, instancia encargada de determinar las causas del incendio y deslindar posibles responsabilidades.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗳𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗱𝗮𝗻 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗯𝗮𝘀𝗰𝗼. pic.twitter.com/EyIiwcvFiE — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 7, 2026

¿Qué sigue tras el incendio en la Nave 1?

Tras la emergencia, el Gobierno de Tabasco y las autoridades federales deberán definir las medidas de seguridad que se aplicarán en el recinto ferial. También se espera que continúe la atención a familiares de las víctimas y a expositores o trabajadores que pudieron resultar afectados por el siniestro.

El envío de la Misión ECO refuerza la intervención federal en la atención del caso, mientras avanzan los peritajes para esclarecer qué originó el incendio en una de las zonas principales de la Feria Tabasco 2026.

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