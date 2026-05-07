Vinculan a proceso a Ignacio Peralta, exgobernador de Colima, por peculado y uso indebido de atribuciones

El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta, fue vinculado a proceso junto con Carlos Noriega, quien se desempeñó como secretario de Finanzas durante su administración, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.

Ambos exfuncionarios podrán enfrentar el proceso en libertad mientras avanza la investigación complementaria.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Colima informó que los señalamientos derivan de presuntas irregularidades cometidas durante el gobierno anterior. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el monto del presunto daño al erario.

¿Por qué vincularon a proceso a Ignacio Peralta?

De acuerdo con la fiscal especializada Esperanza Ramírez Vela, la vinculación a proceso representa un avance dentro de las investigaciones por posibles malos manejos de recursos públicos en la pasada administración estatal.

La funcionaria señaló que la resolución judicial confirma la legalidad de las acciones emprendidas por la Fiscalía y permite continuar con el proceso para fortalecer la imputación de los delitos atribuidos al exgobernador y a su exsecretario de Finanzas.

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Durante la audiencia, el juez fijó un plazo de cinco meses para que las partes desarrollen la investigación complementaria. En ese periodo, la Fiscalía deberá reunir y presentar más datos de prueba, mientras que la defensa podrá aportar elementos en favor de los imputados.

¿Qué respondió Ignacio Peralta tras la audiencia?

Al salir de la audiencia, Ignacio Peralta afirmó que el caso está relacionado con una modificación presupuestaria y sostuvo que, como gobernador, tenía facultades legales para realizarla.

El exmandatario dijo que el resultado de la audiencia era algo que esperaba y adelantó que durante los cinco meses de investigación complementaria reunirá evidencia, argumentos jurídicos y elementos técnicos para demostrar que actuó conforme a sus atribuciones.

¿Qué sigue en el caso contra el exgobernador de Colima?

La Fiscalía Anticorrupción de Colima indicó que existen otras denuncias contra Ignacio Peralta y Carlos Noriega, por lo que las investigaciones continúan y podrían judicializarse más casos próximamente.

Denunciarán a Administración del ex Gobernador Ignacio Peralta por Irregularidades en Crédito de 740 MDP#Colima #Corrupción #IgnacioPeralta #TendenciasRSS



Se detectaron irregularidades en montos ejercidos.



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Esperanza Ramírez Vela consideró relevante el proceso, al señalar que es la primera vez que un exgobernador y un exsecretario de Finanzas de Colima enfrentan una causa penal por presuntos malos manejos de recursos públicos.

Aunque ambos exfuncionarios seguirán el proceso en libertad, la investigación continuará bajo supervisión judicial hasta que se determine si existen elementos suficientes para avanzar a una siguiente etapa penal.

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