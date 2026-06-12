Fiscalía de Puebla investiga presunta agresión policial contra mujer y menores en San Andrés Cholula

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que inició un expediente de atención temprana por los hechos registrados en San Andrés Cholula, donde una mujer y dos menores de edad habrían resultado afectados durante una intervención policial.

De acuerdo con el comunicado emitido este viernes 12 de junio, la institución tomó conocimiento de la información difundida en medios de comunicación y redes sociales sobre el caso ocurrido en el municipio poblano, por lo que realizará las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

El pronunciamiento se da después de que se reportara que elementos de la Policía Montada de San Andrés Cholula sometieron con violencia a una mujer en el Parque Intermunicipal, mientras estaba acompañada por sus dos hijos.

¿Qué informó la Fiscalía de Puebla sobre el caso en San Andrés Cholula?

La Fiscalía General del Estado de Puebla señaló que abrió un expediente de atención temprana ante la posible afectación de una mujer y dos menores de edad durante una intervención policial.

En su comunicado, la dependencia indicó que investigará con imparcialidad cualquier conducta que pudiera constituir un hecho delictivo. También aseguró que garantizará el acceso a la justicia y la atención integral de las personas que lo requieran.

La institución subrayó que las diligencias se realizarán con respeto a los Derechos Humanos y al debido proceso.

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¿Qué se reportó sobre la intervención policial?

Según la información difundida sobre los hechos, al menos cinco elementos de la Policía Montada de San Andrés Cholula habrían sometido a una mujer en la zona del Parque Intermunicipal.

El incidente ocurrió en la esquina de la 14 Oriente y la 3 Norte. La mujer iba acompañada por sus dos hijos, quienes presenciaron la intervención y, entre gritos, pidieron que la soltaran.

También se reportó que los menores intentaron grabar lo ocurrido y auxiliar a su madre, pero habrían sido jaloneados e intimidados por policías municipales para que dejaran de registrar la escena.

¿Cuál fue la afectación a los menores?

De acuerdo con los reportes, una menor de aproximadamente 12 años, quien habría grabado parte de los hechos, tuvo que recibir atención de paramédicos tras presentar dolor derivado de los jaloneos.

La información difundida señala que los niños presenciaron el sometimiento de su madre, por lo que el caso generó indignación pública y exigencias de esclarecimiento.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado si existen personas detenidas o servidores públicos separados de su cargo por estos hechos. La investigación deberá determinar qué ocurrió durante la intervención, si hubo uso excesivo de la fuerza y si se cometieron delitos.

La Fiscalía General del Estado inició un expediente de atención temprana por un hecho en San Andrés Cholula que involucra a una mujer y dos menores.#FiscalíaInforma | https://t.co/oXkoRNicV4 pic.twitter.com/8GlivPOOmw — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 12, 2026

¿Qué sigue tras la apertura del expediente?

Con la apertura del expediente de atención temprana, la Fiscalía de Puebla deberá recabar testimonios, revisar posibles videos, identificar a los elementos participantes y determinar si la actuación policial se ajustó a la ley.

El caso mantiene la atención en San Andrés Cholula por la posible afectación a una mujer y a dos menores de edad, así como por la obligación de las autoridades de garantizar justicia, protección y acompañamiento a las personas involucradas.

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