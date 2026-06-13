Exalto funcionario del SAT es detenido por presunto enriquecimiento ilícito; FGR lo acusa de recibir residencia de más de 15 mdp

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Héctor Taurino Landa Cabrera, exservidor público del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien es investigado por su presunta participación en delitos relacionados con enriquecimiento ilícito durante su desempeño en la administración pública federal.

La captura fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

FGR investiga incremento patrimonial injustificado

De acuerdo con las investigaciones federales, Landa Cabrera ocupó entre 2011 y 2018 el cargo de Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.

Las indagatorias apuntan a que durante ese periodo habría registrado un incremento patrimonial que no correspondería con sus ingresos reportados como funcionario público.

Además, las autoridades investigan la presunta recepción de un inmueble de alto valor como contraprestación por un contrato de servicios que, según la carpeta de investigación, nunca se concretó.

Noticia Destacada Detienen a presunto implicado en atentado contra Diana Sánchez Barrios en CDMX

La FGR sostiene que la propiedad involucrada es una residencia ubicada en la exclusiva zona de Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, cuyo valor supera los 15 millones de pesos.

Propiedad habría sido entregada por una empresa privada

Según la información difundida por las autoridades, la empresa Arrendadora Franllutti habría transferido el inmueble al entonces funcionario como supuesto pago derivado de un acuerdo de prestación de servicios que no llegó a ejecutarse.

Este hecho forma parte de las líneas de investigación que buscan determinar el origen de los bienes y posibles actos de corrupción relacionados con el caso.

Operativo en Veracruz permitió su captura

Para ubicar al exfuncionario, agentes federales realizaron diversas acciones de inteligencia, entre ellas análisis patrimoniales, verificación de domicilios, vigilancia fija y móvil, así como seguimiento de información obtenida durante la investigación.

Las labores permitieron localizar a Landa Cabrera en un inmueble de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde fue ejecutada la orden judicial con apoyo de integrantes del Gabinete de Seguridad.

Tras su detención, el exservidor público fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

Elementos de la @FGR_AIC cumplimentaron orden de aprehensión contra ex servidor público, por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con investigaciones, Héctor “N” entre 2011 y 2018 ocupó un cargo público en el propio SAT, donde posiblemente… pic.twitter.com/6kF5rJBjbF — FGR México (@FGRMexico) June 13, 2026

Combate a la corrupción, prioridad de las investigaciones federales

La captura de Héctor Taurino Landa Cabrera se enmarca en las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República para investigar posibles actos de corrupción cometidos por exfuncionarios públicos.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar si existen más personas involucradas en las operaciones bajo investigación. Mientras tanto, el exfuncionario deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente por las acusaciones que pesan en su contra.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO