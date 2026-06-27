Decomisan tigres, un ocelote, un lince y 32 equinos en rancho de Durango

Autoridades federales decomisaron tres tigres de bengala, un ocelote, un lince y 32 equinos en un rancho ubicado en Durango, informó la Fiscalía General de la República.

Entre los animales asegurados se encuentra un tigre blanco, además de caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

El operativo se realizó después de que un elemento de la Guardia Nacional detectó, durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Victoria de Durango, la presencia de personas armadas y animales exóticos dentro del inmueble.

¿Qué animales fueron decomisados en Durango?

La Fiscalía informó que en el rancho fueron localizados tres tigres de bengala, un ocelote y un lince.

También se aseguraron 32 equinos, entre ellos caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro.

Noticia Destacada Cateo en Plan de Ayala, Carmen deja un detenido y drogas aseguradas

Las autoridades no detallaron el estado de salud de los animales ni el sitio al que fueron trasladados para su resguardo.

También aseguraron vehículos y motos

Durante el operativo, las fuerzas federales decomisaron alrededor de 20 vehículos, entre ellos motocicletas y un remolque.

Hasta el momento, la Fiscalía no informó si hubo personas detenidas ni identificó a los posibles propietarios del rancho donde se encontraban los animales.

Durango, bajo operativos federales recientes

El decomiso ocurre días después de que fuerzas federales aseguraron más de 40 vehículos también en Durango, entidad donde se ha reportado presencia de grupos criminales vinculados al Cártel de Sinaloa.

La #FGR inició una investigación derivada de una denuncia por la presencia de personas armadas y animales exóticos durante patrullajes en el municipio de Victoria de Durango, #Durango.

Como parte de las investigaciones realizadas por la #FECOR, obtuvo autorización para ejecutar… pic.twitter.com/XlJ3y9qOXp — FGR México (@FGRMexico) June 27, 2026

En otros operativos contra estructuras delictivas, autoridades mexicanas han localizado animales exóticos y ejemplares de alto valor en propiedades relacionadas con presuntos integrantes del crimen organizado.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continuarán para determinar el origen de los animales, la posible comisión de delitos ambientales y la relación del inmueble con actividades ilícitas.

Con información de AFP

IO