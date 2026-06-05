Detienen a Suzanne “N”, excolaboradora de Adela Micha, por presunto uso de documento falso

La investigación relacionada con Adela Micha y una excolaboradora de su equipo avanzó con la aprehensión de Suzanne “N”, señalada por su probable participación en el delito de uso de documento falso. El caso está vinculado con hechos que, de acuerdo con la indagatoria, habrían afectado el patrimonio de la periodista.

La detenida ha sido identificada en reportes previos como Suzanne Faugier, productora que trabajó durante años junto a Micha en distintos proyectos televisivos y digitales.

Su nombre ya había aparecido en una disputa relacionada con dinero, participación empresarial y el control del proyecto digital “La Saga”, encabezado por la comunicadora.

Antes de la detención, autoridades realizaron un cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, como parte de una investigación por presunto fraude y uso de documentos apócrifos. Durante esa diligencia, personal ministerial recabó indicios para integrarlos a la carpeta correspondiente.

¿Por qué fue detenida Suzanne “N”?

La aprehensión de Suzanne “N” está relacionada con su probable participación en el uso de documento falso. Hasta el momento, la acusación no representa una sentencia, sino una etapa dentro del proceso judicial que deberá ser analizada por las autoridades competentes.

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Uno de los antecedentes del caso apunta al presunto uso de documentos falsos para cobrar dos cheques. De acuerdo con versiones periodísticas, esos documentos sumarían 2 millones 240 mil pesos, por lo que la Policía de Investigación habría rastreado cuentas bancarias relacionadas con la indagatoria.

El delito de uso de documento falso suele investigarse cuando una persona presuntamente utiliza papeles, firmas, comprobantes o instrumentos alterados para obtener un beneficio o provocar un daño económico.

¿Qué había dicho Adela Micha sobre el caso?

El conflicto tomó fuerza pública en noviembre de 2024, cuando Adela Micha afirmó que una persona cercana le había quitado dinero. Al ser cuestionada sobre si se trataba de Suzanne, la periodista mencionó el nombre de su excolaboradora, lo que profundizó una ruptura que ya venía marcada por diferencias internas.

La controversia también alcanzó al proyecto digital “La Saga”, pues mientras Micha se mantuvo como el rostro principal del canal, Faugier sostuvo en su momento que era dueña y accionista de la empresa vinculada al proyecto.

DETIENEN a SUZANNE FAUGIER @SuzanneFaugier

Agentes de @FiscaliaCDMX detuvieron anoche a la ex productora y excolaboradora de @Adela_Micha

Agentes de @PDI_FGJCDMX la ubicaron en @GobiernoMorelos acusada de fraude.

La esperan en Sta Martha Femenil. pic.twitter.com/UL9lf6dHnk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 5, 2026

Suzanne Faugier negó haber robado dinero y aseguró que el conflicto estaba relacionado con desacuerdos empresariales y una presunta falta de liquidación. También afirmó que no buscaba evadir a la justicia y que se había presentado a audiencias.

La relación profesional entre Micha y Faugier duró casi tres décadas, con colaboraciones en programas como “Las noticias por Adela” y “En EF y por Adela”. Por ello, la detención marca un nuevo capítulo en una disputa que pasó del ámbito laboral y empresarial al terreno judicial.

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