Clima en Yucatán 1 de julio: El mes iniciará con lluvias fuertes y mucho calor este miércoles

Durante este miércoles 1 de julio se prevé que se registren fuertes lluvias mientras se mantiene el ambiente muy caluroso, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que a principios de mes, debido a la formación de una vaguada térmica sobre la región, en interacción con inestabilidad en el nivel medio y superior de la tropósfera, se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Yucatán.

Predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán del noreste y norte en la costa yucateca.

En el transcurso de la semana se mantiene la probabilidad de #Chubascos y #Lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte del país.



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Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 22° al amanecer.

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Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 36° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 23° y máximas de hasta 34° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25 y 34° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 39° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

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Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.