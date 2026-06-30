Aguacero sorprende a Campeche la tarde de este martes, pero no detiene a los aficionados del Tri

La tarde de este martes, poco después de las 17:30 horas, una intensa lluvia sorprendió a habitantes de la capital campechana, provocando que peatones, motociclistas y comerciantes buscaran refugio ante el repentino aguacero que cubrió diversos sectores de la ciudad.

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Entre las imágenes que dejó la precipitación destacó la de un ciudadano que llevaba puesta su camiseta de la Selección Mexicana con un paraguas mientras caminaba bajo la intensidad del aguacero. La escena llamó la atención debido a que este mismo día la selección nacional enfrenta a Ecuador, encuentro que mantiene expectantes a numerosos aficionados.

Se reportaron encharcamientos temporales en algunas vialidades. / Alejandro Pech

Las precipitaciones ya habían sido pronosticadas para este martes debido a la presencia de una vaguada y condiciones de inestabilidad en niveles superiores de la atmósfera, fenómenos que favorecieron el desarrollo de tormentas dispersas en gran parte de Campeche, una de las zonas con mayor probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán.

Aunque la lluvia contribuyó a refrescar el ambiente tras una jornada calurosa, también ocasionó encharcamientos temporales en algunas calles y complicaciones para quienes se encontraban realizando actividades al aire libre. Los pronósticos meteorológicos indican que las condiciones para lluvias continuarán durante los próximos días con la aproximación de una nueva onda tropical a la región.

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