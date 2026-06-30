Clima en Campeche 1 de julio: Entre lluvias fuertes y calor de 40 grados, así iniciará el mes

El estado de Campeche mantendrá condiciones de tiempo inestable durante este miércoles 1 de julio, con pronóstico de lluvias fuertes, actividad eléctrica y temperaturas que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius, de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, SMN.

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La dependencia informó que la presencia de circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con canales de baja presión sobre el sureste del país, favorecerá el desarrollo de chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en el norte y suroeste de la entidad. Además, una nueva onda tropical que se aproxima al sureste mexicano reforzará el potencial de precipitaciones en la región.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones temporales en zonas bajas. El SMN también prevé vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, condiciones que podrían ocasionar la caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios en algunos sectores.

Pese a la presencia de lluvias, el ambiente continuará siendo caluroso durante gran parte del día, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius. Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación y estar atenta a los avisos meteorológicos por posibles cambios en las condiciones del tiempo.