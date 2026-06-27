Secretaría de Energía descarta integrar a Víctor Rodríguez Padilla al INEEL tras difusión de video de violencia familiar

La Secretaría de Energía (Sener) informó que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no formará parte del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), luego de que se difundieran videos en los que presuntamente aparece involucrado en un episodio de violencia familiar.

A través de una tarjeta informativa emitida este 26 de junio, la dependencia federal aclaró que, aunque anteriormente se había anunciado la posibilidad de que Rodríguez Padilla se incorporara al organismo tras concluir su gestión al frente de Pemex, dicho proceso nunca se concretó.

Sener aclara que Víctor Rodríguez Padilla no es servidor público

En el comunicado, la Secretaría de Energía precisó que la incorporación del exfuncionario al INEEL "nunca se formalizó", por lo que actualmente no desempeña ninguna función dentro de la administración pública federal.

La dependencia también indicó que, tras los acontecimientos que recientemente se hicieron públicos, esa posibilidad quedó descartada de manera definitiva.

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"Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y, tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla", señaló la Sener.

Videos provocan cambio de decisión

El posicionamiento oficial se dio después de la difusión de imágenes y videos en los que presuntamente se observa al exdirector de Pemex involucrado en un episodio de violencia familiar, material que generó diversas reacciones en redes sociales y en el ámbito político.

Sin entrar en detalles sobre las investigaciones o el contenido de las grabaciones, la Secretaría de Energía dejó claro que la decisión de no concretar su incorporación al INEEL responde al contexto derivado de esos hechos.

Con este pronunciamiento, el Gobierno federal confirmó que Rodríguez Padilla permanece fuera de la estructura de la administración pública y que no existe ningún nombramiento vigente o pendiente para ocupar un cargo dentro del sector energético.

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