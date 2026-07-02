Capturan a tigre de bengala que escapó en Tepetlaoxtoc; será llevado al Zoológico de Zacango

Autoridades de los tres órdenes de gobierno capturaron este jueves 2 de julio al tigre de bengala que escapó de un predio de manejo de vida silvestre en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

La captura fue confirmada por la alcaldesa Diana Morales y por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que informó que el ejemplar ya fue rescatado y se encuentra bajo atención médica.

¿Cómo capturaron al tigre de bengala en Tepetlaoxtoc?

La médico veterinaria Ivonne Cassaigne explicó que el operativo fue posible por el trabajo conjunto de autoridades, especialistas, veterinarios y perros rastreadores.

De acuerdo con la especialista, el felino fue localizado, anestesiado y manejado de forma segura para evitar riesgos tanto para la población como para el propio animal.

El ejemplar presenta algunas lesiones, por lo que recibirá revisión médica y tratamiento especializado.

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¿A dónde será trasladado el tigre?

La alcaldesa de Tepetlaoxtoc informó que el tigre será trasladado al Zoológico de Zacango, ubicado en Metepec, donde podrá recibir atención y quedar bajo resguardo especializado.

El felino escapó el pasado 27 de junio de Animal Experience México, un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre, conocido como PIMVS.

¿Quiénes participaron en el operativo?

En las labores de búsqueda y captura participaron autoridades municipales de Tepetlaoxtoc, Protección Civil del Estado de México, Profepa, la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial del Estado de México, así como especialistas del Parque Ecológico Zacango.

Respecto al tema del tigre de bengala que se escapó de un PIMVS, en el municipio mexiquense de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que el ejemplar ha sido rescatado y se encuentra recibiendo atención médica.



Continuaremos informando sobre su condición. pic.twitter.com/RtOHrLXUC4 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

Hasta el momento, Animal Experience México no ha emitido un posicionamiento público sobre la fuga del ejemplar.

De acuerdo con información difundida en redes sociales del sitio, el tigre se llamaría Kenzo y habría llegado al centro de conservación animal en 2023.

IO