Ejército despliega 100 elementos de Fuerzas Especiales para reforzar seguridad en Zacatecas

El Ejército Mexicano desplegó a 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales en Zacatecas para reforzar los operativos de seguridad y ampliar la presencia de las autoridades en distintas zonas de la entidad.

El contingente partió la noche del miércoles 22 de julio desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, y llegó al Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, ubicado en Calera.

Los militares fueron trasladados en una aeronave Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana. A su llegada se incorporaron a los trabajos encabezados por la Decimoprimera Zona Militar, en coordinación con autoridades estatales, municipales y federales.

¿Qué tareas realizarán las Fuerzas Especiales en Zacatecas?

Los elementos participarán en patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas para fortalecer la vigilancia y reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos.

Las actividades se concentrarán principalmente en las zonas conurbadas de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, aunque las autoridades podrán extender los recorridos a otros puntos de acuerdo con las necesidades operativas.

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El Gobierno estatal indicó que el contingente también participará en operativos terrestres y aéreos para ampliar la cobertura de vigilancia y evitar zonas sin presencia de corporaciones de seguridad.

La misión incluye labores para localizar a generadores de violencia, desarticular estructuras criminales y contribuir a la recuperación de espacios públicos.

Zacatecas suma más de 500 elementos federales de refuerzo

Los 100 integrantes de Fuerzas Especiales se suman a los más de 400 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional enviados a Zacatecas el pasado 19 de julio.

Ese primer despliegue estuvo integrado por 280 militares y 128 elementos de la Guardia Nacional. Además, se incorporaron 48 integrantes de corporaciones estatales, como parte de la estrategia coordinada para atender los hechos violentos registrados durante el fin de semana.

Con el nuevo contingente, el número de integrantes de las fuerzas federales enviados como refuerzo supera los 500.

Operativos deberán respetar derechos humanos

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que las acciones se efectuarán conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Las operaciones deberán apegarse a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y respetar los derechos humanos de la población.

El despliegue ocurre después de hechos violentos que dejaron 10 personas asesinadas en distintos puntos de Zacatecas y provocaron la puesta en marcha de operativos para buscar a los responsables. Desde el inicio de esas acciones, las autoridades reportaron cinco personas detenidas presuntamente vinculadas con una célula criminal.

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