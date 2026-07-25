Golpe al Cártel del Pacífico en Sonora: aseguran arsenal con 81 armas y casi 275 mil cartuchos

Autoridades federales aseguraron un centro de almacenamiento de armas y municiones presuntamente utilizado por una célula vinculada con el Cártel del Pacífico en San Luis Río Colorado, Sonora.

El Gabinete de Seguridad federal informó que en el inmueble fueron localizadas 81 armas de fuego, entre ellas cuatro ametralladoras, así como 128 cargadores y 274 mil 800 cartuchos de diferentes calibres.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Las autoridades señalaron que el arsenal servía como centro de acopio para integrantes de una organización delictiva que opera en la región fronteriza.

El aseguramiento forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla acciones de inteligencia, investigación, coordinación entre instituciones y operativos contra las estructuras logísticas de los grupos criminales.

¿Qué armas fueron aseguradas en San Luis Río Colorado?

El Gabinete de Seguridad reportó el hallazgo de 81 armas de fuego, aunque no precisó cuántas eran largas o cortas. Dentro del conjunto destacan cuatro ametralladoras, debido a su capacidad de realizar disparos continuos y al riesgo que representan durante enfrentamientos.

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También se encontraron 128 cargadores y 274 mil 800 cartuchos de distintos calibres. La cantidad de municiones indica que el lugar habría sido utilizado para almacenar y distribuir material entre células operativas.

Las armas, cargadores y cartuchos quedaron bajo resguardo de la FGR, que deberá realizar los peritajes correspondientes y determinar su origen, características y posible relación con otros hechos delictivos.

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Las autoridades federales buscarán establecer quiénes administraban el inmueble, cómo ingresó el armamento al país y a qué grupos o personas sería entregado.

La investigación también deberá determinar si alguna de las armas fue utilizada previamente en homicidios, agresiones contra autoridades u otros delitos. Para ello, los especialistas analizarán números de serie y características balísticas.

El municipio de San Luis Río Colorado ha registrado otros aseguramientos de armas, vehículos y municiones durante patrullajes de fuerzas federales, como parte de los operativos desarrollados en la zona fronteriza de Sonora.

En San Luis Río Colorado, Sonora, elementos del @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y la @FGRMexico aseguraron un centro de acopio de armas y municiones de una célula delictiva vinculada al Cártel del Pacífico.



Se aseguraron 81 armas de fuego, entre ellas 4 ametralladoras, 128 cargadores y… pic.twitter.com/LApSrEAnWi — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 25, 2026

Aseguramiento busca reducir capacidad de grupos criminales

El Gabinete de Seguridad afirmó que retirar este arsenal debilita la capacidad operativa de los generadores de violencia, pues impide que las armas y municiones lleguen a integrantes de células delictivas.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante la operación ni detallaron la ubicación precisa del inmueble para no afectar las investigaciones.

La FGR continuará con la integración de la carpeta correspondiente para identificar a los propietarios o responsables del centro de acopio y establecer las posibles rutas utilizadas para trasladar el armamento.

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