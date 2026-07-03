CFE programa cortes de luz este sábado 4 de julio; revisa horarios y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este sábado 4 de julio de 2026 habrá cortes de luz programados en distintas zonas del país, debido a trabajos de mantenimiento, mejoras en infraestructura y atención a daños provocados por condiciones climáticas.

La suspensión del servicio eléctrico puede durar varias horas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones en casa, negocios y centros de trabajo, especialmente si requieren refrigeración de alimentos, uso de equipos médicos, conexión a internet o aparatos eléctricos durante el día.

¿A qué hora serán los cortes de luz de CFE este sábado?

De acuerdo con la información difundida, los cortes están previstos a partir de las 10:00 de la mañana y se extenderán hasta las 16:00 horas, aunque la normalización del servicio puede variar según el avance de los trabajos.

La CFE recomienda desconectar aparatos eléctricos sensibles, cargar teléfonos celulares y baterías externas, revisar el funcionamiento de cisternas o bombas de agua y evitar abrir constantemente refrigeradores o congeladores para conservar la temperatura interna.

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¿Dónde habrá apagones programados este 4 de julio?

Los cortes de luz programados para este sábado se realizarán en Tabasco, en 12 comunidades de los municipios de Centro, Centla y Paraíso.

En Centro, las zonas afectadas serán Chichicaste 3ra sección, Jalapita, Rivera San José, Chichicaste 1ra sección, Villa Playas del Rosario, Lázaro Cárdenas, Ejido Revolución, Ignacio Allende y Vicente Guerrero.

En Centla, el corte aplicará en Constancia y Venecia. En Paraíso, la suspensión del servicio será en Ranchería Quintín Arauz.

¿Qué hacer si el corte de luz no estaba programado?

Si el servicio eléctrico falla y la zona no aparece dentro de los cortes programados, los usuarios pueden reportarlo a la línea 071 o mediante la aplicación CFE Contigo.

En zonas urbanas, la reconexión suele realizarse durante el mismo día. En comunidades rurales, el restablecimiento no deberá exceder tres días hábiles, según los criterios de atención de la empresa.

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