Revelan videos inéditos de la última captura de “El Chapo” Guzmán en Los Mochis

A poco más de una década de la última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fueron revelados tres videos inéditos que muestran distintos momentos posteriores a su detención del 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

Los materiales fueron dados a conocer por el periodista Héctor de Mauleón y permiten observar escenas que hasta ahora no se habían difundido públicamente, entre ellas la estancia temporal del exlíder del Cártel de Sinaloa en una habitación de hotel y parte de su traslado bajo custodia.

La detención de Guzmán Loera tuvo especial relevancia debido a que ocurrió después de dos fugas previas: la de Puente Grande en 2001 y la del penal de máxima seguridad de El Altiplano en 2015, donde escapó mediante un túnel construido hasta la zona de la regadera de su celda.

¿Qué muestran los videos inéditos de “El Chapo” Guzmán?

Uno de los videos fue grabado en la habitación 51 del Hotel & Suites Doux, donde “El Chapo” permaneció resguardado mientras llegaban refuerzos de las Fuerzas Armadas para asegurar su posterior traslado.

En las imágenes se observa a Guzmán Loera lavándose la cara frente a un lavabo y conversando con los agentes que lo custodiaban.

Otro material lo muestra a bordo de un vehículo durante su traslado. En ese momento, uno de los agentes le pregunta si había recibido golpes o malos tratos, a lo que el detenido responde que se encontraba bien.

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Así fue la huida previa a su captura en Los Mochis

La madrugada de aquel 8 de enero de 2016, Guzmán Loera logró salir de una vivienda mediante un túnel mientras elementos de la Secretaría de Marina realizaban un operativo.

Lo acompañaba Orso Iván Gastelum, “El Cholo Iván”. Ambos habrían salido posteriormente por una alcantarilla y robado vehículos para intentar alejarse de la zona.

Sin embargo, una alerta relacionada con uno de esos automóviles permitió a agentes federales ubicarlos y detenerlos.

El traslado temporal al hotel tuvo como objetivo mantenerlos bajo resguardo y evitar un posible intento de liberación por parte de integrantes de su organización.

“No va a haber guerra”, dijo Guzmán Loera tras su captura

En otro de los videos, “El Chapo” conversa con agentes sobre integrantes de Los Zetas y sobre lo que podría ocurrir después de su detención.

Durante ese intercambio aseguró que no quería que sus hombres se enfrentaran con las autoridades.

“A mí no me conviene que la gente pelee con el gobierno”, se le escucha decir, antes de agregar que había instruido a sus subordinados a no combatir contra policías si él llegaba a ser detenido.

También afirmó que no habría una guerra derivada directamente de su captura.

¿Dónde está actualmente “El Chapo” Guzmán?

Tras su detención, Guzmán Loera fue trasladado a la Ciudad de México y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

Actualmente permanece recluido en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde cumple una condena de cadena perpetua más 30 años de prisión.

Los nuevos videos ofrecen una mirada poco conocida a los minutos y horas posteriores a una de las capturas más relevantes en la historia reciente del combate al narcotráfico en México.

IO