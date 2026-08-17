De sitio cubierto de basura a tesoro turístico: así renació el cenote Kikil en Yucatán

Entre la exuberante vegetación del Oriente de Yucatán, donde la naturaleza se convierte en protagonista, se encuentra el cenote Kikil, un atractivo turístico que pasó de ser un sitio olvidado y cubierto de basura a convertirse en un espacio de convivencia, gastronomía y generación de empleos para habitantes de la comisaría.

El proyecto nació de la visión y esfuerzo de 13 familias de la comunidad, quienes encontraron en este cuerpo de agua una oportunidad para transformar su poblado y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia diferente a los visitantes que recorren esta región rumbo a los destinos de playa y a la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos.

De acuerdo con Hugo Rodríguez Núñez, asesor honorífico del proyecto, el sueño comenzó a tomar forma en 2015, cuando se conformó una cooperativa con la participación de familias de la localidad y el respaldo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

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Kikil es un cenote abierto considerado un tesoro que conserva parte de su flora y fauna característica, con aproximadamente 40 metros de diámetro y 55 metros de profundidad, ubicado a escasos seis metros sobre el nivel del mar.

El acceso al espejo de agua se realiza mediante escaleras de madera de zapote, que permiten descender hasta este espacio natural y contemplar de cerca sus frescas aguas, rodeadas por vegetación.

La tranquilidad del entorno convierte al sitio en una alternativa para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y conocer uno de los escenarios que forman parte del patrimonio natural de Yucatán.

Su ubicación estratégica, en el kilómetro 4.5 de la carretera Tizimín-Río Lagartos, lo convierte en una parada ideal para quienes se dirigen al litoral Oriente.

La experiencia se complementa con la gastronomía que ofrece el restaurante del parador, donde visitantes locales, nacionales y extranjeros pueden degustar una amplia variedad de platillos.

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El menú incluye especialidades tradicionales como relleno negro y blanco, escabeche oriental y cochinita pibil, además de platillos de pollo, cerdo y res. También se ofrecen fajitas, chilaquiles, pastas, ensaladas, flautas, enchiladas, arroz, frijoles, plátanos fritos y otros acompañamientos.

Para quienes prefieren sabores del mar, el restaurante cuenta con filetes de pescado empanizados o a la plancha, así como preparaciones con mariscos de temporada, una opción especialmente atractiva para quienes se dirigen hacia los puertos del litoral Oriente.

Durante los períodos vacacionales de primavera y verano, cuando aumenta el flujo de visitantes hacia las playas de Río Lagartos y San Felipe, Kikil se convierte en una escala que combina naturaleza, gastronomía y descanso.

Más que un atractivo turístico, el cenote Kikil representa la historia de una comunidad que decidió rescatar uno de sus tesoros naturales y convertirlo en una oportunidad para sus habitantes.

Hoy, el visitante puede llegar, disfrutar de la belleza del cenote, conocer su entorno natural y sentarse a la mesa para saborear platillos de la cocina yucateca, mientras contribuye al desarrollo económico de las familias que hicieron posible este proyecto.

El parador turístico cenote Kikil brinda atención de lunes a domingo, de 8:00 a 18:00 horas, y ofrece atención especial a operadoras turísticas, grupos y excursiones.

Para reservaciones está el número 9995133760 (línea local) y el 9861531404, únicamente vía WhatsApp. También puede localizarse en la red de Internet de Google como @cenotekikil.