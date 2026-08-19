Empleotón en Mérida ofrecerá más de 60 vacantes para personas con discapacidad

El CRIT Mérida y el Ayuntamiento de Mérida realizarán la sexta edición del Empleotón, una jornada de vinculación laboral dirigida a personas con discapacidad, quienes podrán acceder a más de 60 oportunidades de trabajo en empresas establecidas en la capital yucateca.

La actividad se efectuará el 25 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas, en la explanada principal del Centro Cultural Olimpo. Participarán 10 empresas de distintos sectores, con vacantes que abarcan desde puestos administrativos hasta labores de intendencia.

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El director del CRIT Yucatán, Rodrigo Ruelas Villalón, destacó que la inclusión laboral debe traducirse en oportunidades reales, al considerar que el acceso al trabajo es un derecho fundamental que favorece la autonomía, fortalece la confianza y contribuye al bienestar de las familias.

A su vez, el director del DIF Mérida, Gerardo López Fernández, manifestó que el Ayuntamiento mantiene acciones para reducir las brechas que enfrentan las personas con discapacidad y promover una ciudad incluyente.

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Consideró que la integración laboral requiere empatía y una participación colectiva.

Como parte de estas acciones también se impulsa el programa Nuevo Comienzo, enfocado en la reinserción laboral mediante capacitación, bolsas de trabajo y herramientas de autoempleo.

Actualmente se trabaja con 18 asociaciones y se han realizado 129 capacitaciones dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad y quienes han enfrentado violencia, adicciones o procesos de reinserción social.