Capturan en Mérida a presunto responsable de pederastia agravada buscado en Chiapas

Un hombre acusado de presuntamente cometer el delito de pederastia agravada en el estado de Chiapas fue detenido en Mérida tras un trabajo coordinado entre autoridades de ambas entidades.

La captura de Ashley “N” se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades judiciales chiapanecas. En el operativo participaron la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado de Yucatán.

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De acuerdo con las investigaciones, el detenido es señalado por hechos ocurridos el 11 de julio de 2022 en el municipio de Berriozábal, Chiapas, en perjuicio de una adolescente cuya identidad se mantiene bajo resguardo.

Luego de ser ubicado y arrestado en la capital yucateca, Ashley “N” fue trasladado al estado de Chiapas para quedar a disposición de las autoridades que lo requieren.

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La Fiscalía informó que el acusado fue presentado ante el Juzgado de Distrito de Cintalapa, donde se definirá su situación jurídica conforme avance el proceso penal.