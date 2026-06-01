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Yucatán / Sucesos

Capturan en Mérida a presunto responsable de pederastia agravada buscado en Chiapas

Un hombre era buscado desde 2022 luego de cometer el delito en agravio de una menor en Chiapas.

Por Redacción Por Esto!

1 de jun de 2026

1 min

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El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Chiapas
El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Chiapas / Especial

Un hombre acusado de presuntamente cometer el delito de pederastia agravada en el estado de Chiapas fue detenido en Mérida tras un trabajo coordinado entre autoridades de ambas entidades.

La captura de Ashley “N” se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades judiciales chiapanecas. En el operativo participaron la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado de Yucatán.

La embarcación se hundió poco a poco; las causas no han sido reveladas.

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De acuerdo con las investigaciones, el detenido es señalado por hechos ocurridos el 11 de julio de 2022 en el municipio de Berriozábal, Chiapas, en perjuicio de una adolescente cuya identidad se mantiene bajo resguardo.

Luego de ser ubicado y arrestado en la capital yucateca, Ashley “N” fue trasladado al estado de Chiapas para quedar a disposición de las autoridades que lo requieren.

Un hombre reportó un falso accidente en la carretera Celestún-Kinchil.

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La Fiscalía informó que el acusado fue presentado ante el Juzgado de Distrito de Cintalapa, donde se definirá su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

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