Marina decomisa más de 4 toneladas de cocaína y detiene a 13 personas en costas de Chiapas y Oaxaca

La Secretaría de Marina aseguró más de cuatro toneladas de cocaína y detuvo a 13 personas durante distintas operaciones de vigilancia realizadas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario explicó que los elementos navales interceptaron tres embarcaciones presuntamente utilizadas para transportar la droga por el océano Pacífico.

García Harfuch aseguró que las acciones impidieron que millones de dosis llegaran a las calles y representaron un golpe a las capacidades financieras y operativas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Los detenidos y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de integrar las carpetas de investigación y determinar su situación jurídica. Las autoridades deberán confirmar mediante dictámenes periciales el peso y tipo de las sustancias decomisadas.

¿Cómo fueron los operativos en Chiapas y Oaxaca?

Las acciones estuvieron encabezadas por la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, como parte de los patrullajes marítimos y aéreos desplegados para detectar embarcaciones sospechosas.

En uno de los operativos recientes frente a Chiapas, personal naval interceptó una lancha con tres motores fuera de borda, detuvo a cinco personas y aseguró 51 bultos con aproximadamente mil 530 kilos de presunta cocaína.

Noticia Destacada Marina asegura más de una tonelada de cocaína en Chiapas y detiene a tres personas

En aguas de Oaxaca, otro despliegue permitió asegurar dos embarcaciones, alrededor de 2.99 toneladas de probable cocaína, combustible y detener a cuatro personas.

El balance conjunto difundido por García Harfuch contempla tres embarcaciones, 13 detenidos y una carga superior a las cuatro toneladas.

Marina supera las 80 toneladas de cocaína decomisadas

El secretario de Seguridad indicó que la Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos durante la actual administración federal.

A principios de julio, la cifra acumulada se acercaba a 74 toneladas después de un aseguramiento de aproximadamente 1.2 toneladas frente a las costas de Chiapas. Días después, otro operativo de casi tres toneladas en Oaxaca elevó el balance a alrededor de 77 toneladas.

Estos operativos buscan impedir el ingreso de droga procedente de Sudamérica mediante rutas marítimas utilizadas por grupos delictivos.

Como resultado de las acciones de vigilancia marítima encabezadas por @SEMAR_mx en las costas de Chiapas y Oaxaca, fueron aseguradas tres embarcaciones, detenidas 13 personas y decomisadas más de 4 toneladas de cocaína, evitando que millones de dosis llegaran a las calles y… pic.twitter.com/kfAVhR5EWQ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026

Ataque en Nayarit deja un marino herido y un agresor muerto

García Harfuch también reportó que personal de la Marina fue atacado durante una operación terrestre realizada en Nayarit.

Los elementos navales repelieron la agresión. Como resultado, un integrante de la institución quedó herido y uno de los atacantes perdió la vida.

En el lugar fueron asegurados un arma de fuego, cargadores y cartuchos. La autoridad ministerial deberá investigar las circunstancias del enfrentamiento, identificar al fallecido y determinar si existen más personas relacionadas con la agresión.

IO