Linchan y queman a dos personas en Ocosingo, Chiapas; Fiscalía abre investigación

Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron linchados en la comunidad de Las Tacitas, perteneciente al municipio de Ocosingo, Chiapas, después de que habitantes de la localidad los acusaron de supuestas prácticas supersticiosas.

De acuerdo con información recabada por la agencia EFE entre habitantes de la comunidad, las dos personas fueron retenidas por un grupo de pobladores y llevadas hasta el domo principal de Las Tacitas.

En ese sitio permanecieron durante varias horas y fueron víctimas de agresiones físicas y verbales. Posteriormente, fueron rociadas con combustible y quemadas.

Tras los hechos, los cuerpos quedaron abandonados en las inmediaciones de la comunidad, a un costado de un camino, hasta que las autoridades pudieron ingresar a la zona.

Fiscalía de Chiapas investiga linchamiento en Ocosingo

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, por medio de la Fiscalía de Justicia Indígena, abrió una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio e identificar a los responsables.

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La fiscal de Distrito Indígena, Floralma Gómez Santos, confirmó que las autoridades establecieron contacto con familiares de las víctimas y mantienen las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Familiares exigen detener a los responsables

Familiares de las víctimas solicitaron a las autoridades que el caso sea investigado y que las personas involucradas en el linchamiento sean identificadas y procesadas.

A la exigencia se sumaron autoridades tradicionales de una comunidad zapatista de la región.

Videos difundidos posteriormente en redes sociales muestran a varias personas reunidas en el sitio donde ocurrieron las agresiones. En una de las grabaciones se observa a una de las víctimas envuelta en llamas.

La Fiscalía estatal no ha informado todavía qué originó las acusaciones contra las dos personas ni ha establecido públicamente cuántos habitantes participaron en los hechos.

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