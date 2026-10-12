Accidente sobre la carretera federal 295 Valladolid-Felipe Carrillo Puerto deja cuatro lesionados

Cuatro personas lesionadas, entre ellos una mujer y una menor de edad, así como daños materiales por más 20 mil pesos, fue el saldo de un brutal choque entre un auto de pasajeros y una tricimoto. Los lesionados fueron trasladados a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja al hospital general para su atención médica.

Los hechos se registraron sobre la carretera federal 295 Valladolid-Felipe Carrillo Puerto tramo Tihosuco-Felipe Carrillo Puerto, a la altura del entronque del poblado de Sabam, cuando fue reportado un choque entre un autobús de pasajeros y una tricimoto de la comunidad de Tihosuco.

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De acuerdo con la información preliminar, se pudo conocer que los primeros en hacer acto de presencia fueron los elementos de la Policía Municipal, destacamentados en la localidad de Tihosuco, quienes solicitaron el apoyo de los paramédicos y avisaron a la Guardia Nacional para hacerse cargo de los trabajos periciales para el deslinde de responsabilidades.

Trascendió que luego de la colisión, el vehículo ligero fue proyectado a varios metros de la maleza, resultando seriamente lesionadas los ocupantes y con el apoyo de voluntarios fueron rescatados dentro de la unidad y colocados sobre el pavimento, mientras llegaba la ambulancia para brindar los primeros auxilios a los lesionados.