Esta fue la última foto de Yatziri Jiménez, elemento de la Guardia Nacional que murió en accidente en Cancún

Yatziri Jiménez Lezama, una joven de 23 años de edad e integrante activa de la Guardia Nacional (GN), perdió la vida tras sufrir un accidente vial sobre el libramiento de la autopista Mérida-Cancún, en las inmediaciones del puente del Tren Maya y las cercanías del aeropuerto.

Tras el reporte del accidente, al lugar acudieron cuerpos de emergencia y compañeros de la Guardia Nacional para brindar los primeros auxilios. Sin embargo, al ser valorada, se informó que Yatziri Jiménez Lezama ya no contaba con signos vitales debido a las severas lesiones.

Esta fue la última foto que publicó Yatziri Jiménez, elemento de la Guardia Nacional

Fue en su cuenta de Instagram que la joven de 23 años parecía estar más activa compartiendo diverso contenido. Sin embargo; no solía compartir fotografías relacionadas con su trabajo, a pesar de esto fue posible ver que Yatziri Jiménez viajaba constantemente a Cancún.

La última imagen de la joven fue compartida hace 3 semanas, específicamente el pasado 18 de septiembre de 2026. En la fotografía compartida por Yatziri Jiménez, se puede ver a la joven posando frente al espejo con lo que parece un vestido negro, compartiendo la publicación con una descripción de una ola.

Dentro de la publicación, Yatziri también compartió una fotografía de lo que parece la ciudad de Cancún; zona donde semanas después perdería la vida mientras viaja en una motocicleta.

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