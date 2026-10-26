Quintana Roo pronostica lluvias y temperaturas de hasta 37 grados este 26 de octubre

Quintana Roo tendrá este lunes 26 de octubre cielo parcialmente nublado, con incremento de nublados, lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 y 37 grados Celsius, mientras que la sensación térmica alcanzará hasta 40 grados.

El ingreso de humedad del mar Caribe y el Golfo de México, aunado a la inestabilidad atmosférica, favorecerá las precipitaciones durante el día. Además, se esperan vientos con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en las zonas costeras, así como oleaje de dos a tres metros de altura.

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Isla Mujeres registrará las temperaturas más elevadas, con máximas de entre 35 y 37 grados y una sensación térmica de hasta 40 grados. También se esperan condiciones muy calurosas en Felipe Carrillo Puerto, donde el termómetro alcanzará entre 34 y 36 grados, con sensación térmica de 39 grados.

En Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Bacalar, las temperaturas máximas oscilarán entre 33 y 35 grados, con sensaciones térmicas de hasta 38 grados. En Cancún, Puerto Morelos y José María Morelos se prevén máximas de 32 a 34 grados.

Además se pronostican lluvias e intervalos de chubascos con actividad eléctrica en municipios como Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum, José María Morelos y Puerto Morelos.

En Cozumel se esperan lluvias de ligeras a moderadas y chubascos dispersos, mientras que en Othón P. Blanco y Bacalar también podrían registrarse precipitaciones aisladas.