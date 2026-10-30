Anuncia REC Digital en Quintana Roo, plataforma para hacer trámites por internet

A partir del 16 de noviembre, los habitantes de Quintana Roo podrán realizar 11 trámites vehiculares y relacionados con negocios por internet, sin tener que acudir a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria del estado (SATQ) ni hacer filas.

Esto será posible con REC Digital, una nueva plataforma que permitirá hacer seis trámites de vehículos y cinco relacionados con establecimientos y actividades económicas.

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Con esta herramienta, algunos procedimientos que actualmente toman entre 60 y 80 minutos podrían completarse en aproximadamente 10 minutos.

La intención es que las personas puedan hacer sus trámites desde cualquier municipio, sin gastar tiempo ni dinero en traslados. También se busca reducir la necesidad de contratar gestores y evitar cobros o prácticas indebidas.

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¿Qué trámites se podrán hacer por internet?

En el caso de los vehículos, las personas podrán realizar los siguientes trámites:

Dar de baja un vehículo.

Darlo de baja por robo.

Darlo de baja por siniestro o pérdida total.

Darlo de baja cuando sea registrado en otro estado.

Darlo de baja fuera de tiempo por venta.

Solicitar un permiso provisional para circular sin placas.

Para quienes tienen un negocio: