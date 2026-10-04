La Marina prepara la estrategia contra el sargazo para el 2027; ya utiliza barreras dinámicas para facilitar su recolección

La Secretaría de Marina afina la estrategia contra el sargazo para el 2027 y prepara la implementación de barreras dinámicas en altamar, además de incorporar 17 embarcaciones oceánicas, semioceánicas y costeras, como parte de los recursos adicionales autorizados por la Presidencia para reforzar la contención en aguas abiertas, informó el contralmirante Topiltzin Tlacaelel Flores Jaramillo, coordinador de la Estrategia de Atención al Sargazo de la Semar en el Caribe Mexicano.

A diferencia de las estructuras fijas ancladas frente a la playa, estos dispositivos se despliegan desde embarcaciones y se desplazan con la mancha para redirigirla hacia puntos donde las sargaceras pueden recogerla con mayor eficiencia. “Ya las tenemos en funcionamiento. Las tenemos operando desde que la Presidenta autorizó este recurso; tenemos ya casi un mes trabajando con ellas en Tulum y Playa del Carmen”, señaló Flores Jaramillo.

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Con ello, la Estrategia Integral de Atención al Sargazo entra en una nueva fase en el mar. La Marina ya utiliza barreras dinámicas en Tulum y Playa del Carmen y, con las nuevas unidades marítimas, el objetivo central es cambiar la tendencia para que la mayor parte del material sea recolectado en aguas abiertas y no en la playa, apuntó.

Para lograrlo, la Marina apuesta por dos frentes: ampliar la capacidad de recolección y fortalecer la contención en áreas donde hasta ahora no era posible operar debido al viento, las corrientes y el oleaje.

El funcionario reconoció que las áreas más complejas para colocar estos dispositivos continúan siendo Tulum, Cancún y Mahahual, precisamente donde se concentra el mayor recale del estado y donde la dinámica marina dificulta mantener un esquema fijo eficiente. Para esos puntos se está convocando a empresas con capacidad para diseñar estructuras capaces de funcionar bajo condiciones extremas.

El segundo componente de esta nueva etapa es el crecimiento de la flota. Para el 2027 se sumarán a la estrategia 17 unidades: cuatro buques oceánicos, seis semioceánicos y siete costeros, además de embarcaciones menores para aguas someras. Se trata tanto de adquisiciones nuevas como de sustituciones de unidades existentes.

El modelo fue desarrollado por la propia Marina en coordinación con el sector pesquero, mediante la combinación de experiencia operativa y diseño. La intención es evitar que las sargaceras naveguen en círculos en busca de la mancha a media milla de la costa.

17 nuevas embarcaciones combatirán el sargazo en 2027

El dispositivo móvil concentra el sargazo y la entrega a 500 metros del muelle, lista para ser retirada. Actualmente operan dos equipos de barreras dinámicas y, de acuerdo con lo presupuestado, el plan contempla implementar este esquema en las tres zonas de operaciones de la Marina en Quintana Roo: norte, centro y sur, con dos grupos de estructuras por región.

El despliegue incluye pruebas piloto y ajustes constantes de acuerdo con las condiciones meteorológicas. Con esta ampliación, la capacidad de recolección en aguas abiertas, que actualmente ronda las 270 toneladas diarias, aumentará a mil 860 durante la primera etapa, que contempla una inversión de 768 millones de pesos.

La proyección es alcanzar las 3 mil toneladas por día una vez ejercido el presupuesto total de más de 2 mil millones de pesos anunciado por la Federación.

Flores Jaramillo indicó que el personal encargado de operar las nuevas embarcaciones y dispositivos se definirá conforme avance la incorporación de equipos, aunque por ahora la Marina cubrirá las labores con los recursos humanos de los que ya dispone.

Sobre el pronóstico de una mayor biomasa flotando en el Atlántico, el coordinador sostuvo que no lo calificaría como un escenario severo, sino como un crecimiento previsto desde hace dos años y que ha sido identificado con mayor precisión gracias al monitoreo. La estrategia, dijo, está diseñada precisamente para anticipar ese incremento y evitar que el sargazo llegue a la costa.