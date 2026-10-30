Lluvias y calor: Pronostican temperaturas de hasta 38 grados en Quintana Roo este 30 de octubre

Quintana Roo tendrá un viernes con temperaturas elevadas, lluvias y posibles chubascos en varios municipios, debido al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el golfo de México. Además, se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en las zonas de costa, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para este 30 de octubre.

En Cancún se prevén temperaturas máximas de entre 32 y 34 grados Celsius, con una sensación térmica de hasta 37 grados. El cielo estará parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias y chubascos aislados durante el día.

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El pronóstico indica que las precipitaciones podrían presentarse en Cancún, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos, donde se esperan lluvias y chubascos aislados.

En José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar también se prevén lluvias e intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica.

Para Cozumel se pronostica cielo medio nublado, con nublados dispersos y lluvias aisladas.

En cuanto a las temperaturas, Isla Mujeres registrará las temperaturas más altas, con máximas de entre 36 y 38 grados y una sensación térmica de hasta 41 grados Celsius.

En el resto del estado, las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 34 grados. Para Cancún se esperan entre 32 y 34 grados; en Playa del Carmen, de 30 a 32; y en Tulum, de 29 a 31 grados.

Las temperaturas mínimas para la mañana del sábado estarán entre los 15 y 26 grados, dependiendo del municipio. Felipe Carrillo Puerto podría registrar el valor más bajo, con entre 15 y 17 grados.