Clima en Quintana Roo 6 de noviembre: Prevén chubascos con actividad eléctrica y calor de hasta 38 grados

Quintana Roo tendrá este viernes cielo parcialmente nublado, con incremento de nubosidad, lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica, debido al ingreso de humedad del mar Caribe y a una vaguada en niveles altos de la atmósfera, de acuerdo con el boletín meteorológico estatal.

El pronóstico indica que las precipitaciones podrían dejar acumulados de entre 5 y 25 milímetros, mientras que el ambiente se mantendrá caluroso a muy caluroso en gran parte de la entidad. Asimismo, se esperan vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en las zonas costeras y oleaje de aproximadamente un metro de altura.

Noticia Destacada Clima en Yucatán 6 de noviembre: Vaguada dejaría chubascos durante la tarde y noche este viernes

Entre los municipios con temperaturas más elevadas se encuentran Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, donde se esperan máximas de entre 36 y 38 grados Celsius, con sensación térmica de hasta 41 grados. En Benito Juárez, las temperaturas oscilarán entre 33 y 35 grados, con sensación térmica de 38 grados.

Para Playa del Carmen se pronostican máximas de 32 a 34 grados y sensación térmica de 37 grados, mientras que en Tulum el termómetro alcanzará entre 30 y 32 grados, con sensación de hasta 35 grados. En José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto se esperan temperaturas de 33 a 35 grados, con sensación térmica de 38 grados.

En el sur de Quintana Roo, Othón P. Blanco y Bacalar registrarán máximas de entre 32 y 34 grados Celsius, con sensación térmica de 37 grados. Puerto Morelos tendrá temperaturas de 31 a 33 grados, mientras que Cozumel presentará las condiciones menos calurosas, con máximas de 28 a 30 grados y sensación térmica de 36 grados.

Por otra parte, el frente frío número 4 será reforzado por una nueva masa de aire frío, lo que ocasionará lluvias, chubascos, viento con rachas y descenso de temperaturas en el norte y noreste del país. En Quintana Roo, las condiciones previstas por el ingreso de humedad del Caribe se mantendrán durante el periodo de validez del pronóstico, que concluirá a las 6:00 horas del sábado 7 de noviembre.