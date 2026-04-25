Infraccionan a dos conductores por transportar gasolina sin documentación en Dziuché

Dos operadores fueron infraccionados por la policía destacada en Dziuché luego de ser sorprendidos transportando combustible en sus vehículos sin contar con la documentación correspondiente.

El primer caso, de acuerdo con el reporte policial, se registró poco antes del mediodía, cuando agentes detuvieron una camioneta estaquitas a la salida del poblado de Kantemó.

La unidad era conducida por Jeremías Díaz Hau, originario de la alcaldía de Sabán, quien no portaba licencia de manejo, tarjeta de circulación, ticket de compra de la gasolina ni permiso para transportar combustible.

El conductor transportaba aproximadamente 800 litros de gasolina, por lo que la policía escoltó la unidad hasta la alcaldía, donde quedó a disposición de la Policía de Tránsito.

El segundo caso ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando elementos policiacos detuvieron a una persona que manejaba una camioneta Ford Courier, cuya batea iba cubierta con una cobija.

La unidad era operada por Cayetano Chan Caamal, vecino de Sabán, quien transportaba 611 litros de gasolina.

La policía escoltó el vehículo hasta la alcaldía de Dziuché debido a que el operador no portaba licencia de manejo ni tarjeta de circulación; únicamente presentó el ticket de compra del combustible.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el origen exacto del combustible transportado en ambos casos ni si se iniciará alguna investigación adicional sobre su procedencia.