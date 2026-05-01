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Mototaxistas de José María Morelos marchan en el Día del Trabajo y exigen operar por usos y costumbres

Más de 200 unidades participaron en una marcha alterna al desfile oficial para exigir al Ayuntamiento que se les permita trabajar bajo la Ley Indígena, por usos y costumbres.

Por Lusio Kauil

1 de may de 2026

1 min

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La protesta se realizó mientras concluía el desfile oficial encabezado por el Ayuntamiento
La protesta se realizó mientras concluía el desfile oficial encabezado por el Ayuntamiento / Lusio Kauil

Poco mas de 200 mototaxis que han demandado al Ayuntamiento se les permita trabajar bajo la Ley Indígena (por usos y costumbres) desfilaron este viernes en el marco del Día Internacional del Trabajo para pedir qué se les respete su trabajo y su decisión de no acogerse a la Ley de Movilidad.

La marcha se llevó a cabo muy aparte del desfile oficial que encabezó el ayuntamiento donde desfilaron trabajadores sindicalizados y no sindicalizados y gremios afines al gobierno.

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En el movimiento los mototaxistas lanzaron consignas contra el gobierno municipal por no negarse a reconocer la posibilidad de que puedan trabajar por usos y costumbres.

Asimismo portaban un manta donde se leía: "¡Fuera traidores de la 4ta Transformación¡ ¡Fuera Regidores de Morena!"

La marcha de los mototaxistas dio inicio atrás del campo de béisbol de la colonia Miraflores, bajó después por la avenida principal hasta el parque, dio toda la vuelta alrededor del inmueble, luego se retiraron. Antes, la marcha oficial apenas terminaba.

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