Mototaxistas de José María Morelos marchan en el Día del Trabajo y exigen operar por usos y costumbres

Poco mas de 200 mototaxis que han demandado al Ayuntamiento se les permita trabajar bajo la Ley Indígena (por usos y costumbres) desfilaron este viernes en el marco del Día Internacional del Trabajo para pedir qué se les respete su trabajo y su decisión de no acogerse a la Ley de Movilidad.

La marcha se llevó a cabo muy aparte del desfile oficial que encabezó el ayuntamiento donde desfilaron trabajadores sindicalizados y no sindicalizados y gremios afines al gobierno.

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En el movimiento los mototaxistas lanzaron consignas contra el gobierno municipal por no negarse a reconocer la posibilidad de que puedan trabajar por usos y costumbres.

Asimismo portaban un manta donde se leía: "¡Fuera traidores de la 4ta Transformación¡ ¡Fuera Regidores de Morena!"

La marcha de los mototaxistas dio inicio atrás del campo de béisbol de la colonia Miraflores, bajó después por la avenida principal hasta el parque, dio toda la vuelta alrededor del inmueble, luego se retiraron. Antes, la marcha oficial apenas terminaba.