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Pagos Bienestar 2026: ¿Quiénes cobran hoy 12 de mayo en Quintana Roo?

Los beneficiarios recibirán su apoyo económico durante este mes de mayo por orden del calendario de pagos oficial.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

12 de may de 2026

1 min

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El último día de los pagos será el 27 de noviembre
El último día de los pagos será el 27 de noviembre / Especial

Los beneficiarios de los Programas Bienestar recibirán hoy viernes 8 de mayo sus depósitos en sus tarjetas acorde al programa en el que estén registrados.

Los depósitos iniciaron el 4 y finalizarán hasta el 27 de este mismo mes, aunque dependiendo de la letra del primer apellido se cuenta una fecha específica para recibir la ayuda económica.

Los beneficiarios recibirán su apoyo económico por medio de su Tarjeta del Bienestar

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Los beneficiarios que recibirán su pago son aquellos que tengan la letra G en su primer apellido.

¿Qué programas del Bienestar depositan pago hoy 8 de mayo?

  • Pensión Adultos Mayores
  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Pensión Personas con Discapacidad
  • Programa Madres Trabajadoras
  • Sembrando Vida

¿Cómo y dónde consulto con mi CURP si me toca pago?

Para consultar el día del pago, se deberá acceder a la página gob.mx/bienestar en donde se encuentra el apartado "Consulta con tu CURP Bimestre: Mayo-Junio".

En la siguiente ventana aparecerá un apartado en donde se indica el ingreso de la CURP, una vez dando clic, se brindará la información.

Sigue el pago de las Pensiones Bienestar en Yucatán

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Calendario de pagos Pensiones Bienestar en Yucatán: Conoce quiénes cobran del 11 al 15 de mayo

Calendario de pagos del Bienestar, periodo mayo - junio

  • Viernes 8 (D, E, F)
  • Lunes 11 (G)
  • Martes 12 (G)
  • Miércoles 13 (H,I, J, K)
  • Jueves 14 (L)
  • Viernes 15 (M)
  • Lunes 18 (M)
  • Martes 19 (N, Ñ, O)
  • Miércoles 20 (P, Q)
  • Jueves 21 (R)
  • Viernes 22 (R)
  • Lunes 25 (S)
  • Martes 26 (T, U, V)
  • Miércoles 27 (W, X, Y, Z)

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