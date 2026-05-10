Calendario de pagos Pensiones Bienestar en Yucatán: Conoce quiénes cobran del 11 al 15 de mayo

Esta semana continuará la dispersión de pagos de las pensiones Bienestar, la cual reciben miles de yucatecos que forman parte de los apoyos a adultos mayores de 65 años, Mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad.

Así lo informó Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, al detallar que se iniciará la dispersión de 6,400 pesos para los adultos mayores y personas con discapacidad en la tarjeta del Banco del Bienestar.

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Calendario de pagos Bienestar mayo 2026

La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de las Pensiones Bienestar que se realizará de forma escalonada y conforme la letra inicial del primer apellido de las y los derechohabientes.

Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo

Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

Letra L: jueves 14 de mayo

Letra M: viernes 15

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¿Cuánto cobraré de la pensión Bienestar en mayo?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, beneficiarios de las pensiones del Gobierno federal recibirán la siguiente cantidad.