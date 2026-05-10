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Calendario de pagos Pensiones Bienestar en Yucatán: Conoce quiénes cobran del 11 al 15 de mayo

La Secretaría de Bienestar continuará con la dispersión de pagos de las pensiones en Yucatán.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

10 de may de 2026

1 min

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Sigue el pago de las Pensiones Bienestar en Yucatán
Sigue el pago de las Pensiones Bienestar en Yucatán / Especial

Esta semana continuará la dispersión de pagos de las pensiones Bienestar, la cual reciben miles de yucatecos que forman parte de los apoyos a adultos mayores de 65 años, Mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad.

Así lo informó Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, al detallar que se iniciará la dispersión de 6,400 pesos para los adultos mayores y personas con discapacidad en la tarjeta del Banco del Bienestar.

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Calendario de pagos Bienestar mayo 2026

La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de las Pensiones Bienestar que se realizará de forma escalonada y conforme la letra inicial del primer apellido de las y los derechohabientes.

  • Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo
  • Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo
  • Letra L: jueves 14 de mayo
  • Letra M: viernes 15
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¿Cuánto cobraré de la pensión Bienestar en mayo?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, beneficiarios de las pensiones del Gobierno federal recibirán la siguiente cantidad.

  • Pensión de los Adultos Mayores. 6,.400 pesos.
  • Mujeres Bienestar de 60 a 64 años 3,100 pesos.
  • Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

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