No ven fin a la plaga de gusano barrenador en Yucatán: ya afecta al ganado, mascotas y humanos

El diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil advirtió que la presencia del gusano barrenador en la Península de Yucatán es un problema que permanecerá por tiempo indefinido, debido a que aún no se cuenta con las moscas estériles necesarias para combatir y controlar la propagación de la plaga.

El legislador señaló que autoridades sanitarias y productores ganaderos trabajan de manera coordinada para contener el avance del parásito, cuya afectación ya representa una preocupación regional. “Es un problema complejo y no se resolverá de inmediato”, afirmó.

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Explicó que el gusano barrenador no sólo afecta al ganado bovino, sino prácticamente a cualquier mamífero, incluyendo perros, gatos, conejos, zarigüeyas e incluso seres humanos, lo que incrementa el riesgo sanitario.

Monforte Marfil indicó que uno de los principales focos de preocupación se encuentra en la frontera con Belice y en Quintana Roo, donde existe constante movilidad de animales que pueden convertirse en portadores de la plaga y facilitar su dispersión hacia otras entidades del Sureste.

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Ante este panorama, insistió en la necesidad de reforzar la coordinación entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como con las autoridades federales, para implementar acciones conjuntas de vigilancia, prevención y combate sanitario.