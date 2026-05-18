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No ven fin a la plaga de gusano barrenador en Yucatán: ya afecta al ganado, mascotas y humanos

El diputado Wilmer Monforte señaló que aun no hay las moscas estériles necesarias para controlar al gusano barrenador.

Víctor Lara Martínez

Por Víctor Lara Martínez

18 de may de 2026

1 min

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Preocupa la plaga de gusano barrenador en Yucatán
Preocupa la plaga de gusano barrenador en Yucatán / Por Esto!

El diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil advirtió que la presencia del gusano barrenador en la Península de Yucatán es un problema que permanecerá por tiempo indefinido, debido a que aún no se cuenta con las moscas estériles necesarias para combatir y controlar la propagación de la plaga.

El legislador señaló que autoridades sanitarias y productores ganaderos trabajan de manera coordinada para contener el avance del parásito, cuya afectación ya representa una preocupación regional. “Es un problema complejo y no se resolverá de inmediato”, afirmó.

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Explicó que el gusano barrenador no sólo afecta al ganado bovino, sino prácticamente a cualquier mamífero, incluyendo perros, gatos, conejos, zarigüeyas e incluso seres humanos, lo que incrementa el riesgo sanitario.

Monforte Marfil indicó que uno de los principales focos de preocupación se encuentra en la frontera con Belice y en Quintana Roo, donde existe constante movilidad de animales que pueden convertirse en portadores de la plaga y facilitar su dispersión hacia otras entidades del Sureste.

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Ante este panorama, insistió en la necesidad de reforzar la coordinación entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como con las autoridades federales, para implementar acciones conjuntas de vigilancia, prevención y combate sanitario.

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