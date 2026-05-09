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Laguna Chichankanaab vuelve a recibir turistas después de cinco años

La laguna Laguna Chichankanaab volvió a recibir turistas tras rehabilitarse el camino de acceso y recuperar su infraestructura dañada.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

9 de may de 2026

1 min

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Laguna Chichankanaab vuelve a la vida con llegada de turistas y bañistas
Laguna Chichankanaab vuelve a la vida con llegada de turistas y bañistas / Lusio Kauil

Durante más de 5 años, el balneario dejó de recibir a bañistas porque la infraestructura se deterioró después de una inundación, aparte de que el camino de acceso se encontraba muy deteriorado.

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Sin embargo, el ejido de Dziuché, según Roberto Castro, autoridad del lugar, hizo un esfuerzo por rehabilitar la infraestructura del balneario durante tres años, y dijo que el año pasado quedó bien todo.

El detalle, agregó, era que el camino estaba muy feo y la gente no se arriesgaba a entrar ahí.

Por lo mismo, dijo que este año se trabajó fuerte con las autoridades municipales para ver la posibilidad de que el camino se rehabilitara, cosa que se logró en abril pasado, dijo.

Este sábado se pudo observar que ya empezaron a llegar visitantes al balneario de Chichankanaab, ubicado en Dziuché.

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JGH

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