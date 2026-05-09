Rescatan a menor atrapado en juego infantil de salón de fiestas en Cancún

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales se registró la tarde de este sábado en un salón de fiestas infantiles de la colonia Revolución, luego del reporte de un menor lesionado y presuntamente atrapado en uno de los juegos del establecimiento.

Los hechos ocurrieron en el salón denominado Word Kids, donde se llevaba a cabo una celebración infantil y decenas de menores disfrutaban de las distintas áreas recreativas con aparente normalidad.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el incidente se originó cuando un pequeño quedó atorado del pie en una estructura metálica perteneciente a uno de los juegos.

Pese a los esfuerzos de sus padres, otros adultos presentes e incluso personal del establecimiento, no fue posible liberarlo, por lo que se solicitó de inmediato apoyo a través de la línea de emergencias.

Minutos después arribaron elementos de Protección Civil y personal de Bomberos Tácticos, quienes evaluaron la situación y procedieron a realizar maniobras especializadas para rescatar al menor sin poner en riesgo su integridad física.

Utilizando equipo hidráulico conocido como “la quijada de la vida”, los rescatistas lograron deformar parcialmente la estructura metálica donde la extremidad del menor permanecía atrapada, consiguiendo finalmente ponerlo a salvo ante la mirada angustiada de familiares y asistentes.

Afortunadamente, tras ser valorado en el sitio, el menor no presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Posteriormente, personal de Protección Civil sostuvo un diálogo con el encargado del establecimiento, a quien le emitieron diversas recomendaciones preventivas y medidas de seguridad que deberán reforzarse para evitar que se repita un accidente similar o de consecuencias mayores.

Tras concluir las diligencias y confirmar que la situación se encontraba bajo control, las autoridades y cuerpos de emergencia se retiraron del lugar sin que se reportaran más incidentes.