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Advierten en Quintana Roo multas de hasta 500 mil pesos por transmitir el Mundial sin permiso

Exhortan autoridades a cumplir con los permisos necesarios para retransmitir los partidos de futbol.

Por Redacción Por Esto!

11 de jun de 2026

2 min

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Dijeron que buscan evitar que haya violaciones a las normas legales, pues adelantaron que inspeccionarán en todo el país
Dijeron que buscan evitar que haya violaciones a las normas legales, pues adelantaron que inspeccionarán en todo el país / Efrén Martín

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) exhortó a propietarios de restaurantes, bares y cafeterías a cumplir con los requisitos legales para retransmitir los partidos de la Copa Mundial de Futbol, ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizará inspecciones en todo el país y podrá aplicar multas que superen el medio millón de pesos.

Paralelamente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció operativos especiales ante el incremento esperado de clientes en establecimientos turísticos y de alimentos.

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El presidente local de la Canirac, Esteban Mera Villanueva, informó que el organismo empresarial mantiene comunicación con sus afiliados para orientarlos sobre las disposiciones establecidas por la FIFA y las empresas concesionarias de transmisión.

Explicó que las televisoras ofrecen paquetes especiales para negocios interesados en proyectar los encuentros mundialistas; sin embargo, aclaró que contar con una suscripción convencional no autoriza automáticamente la exhibición pública de los partidos.

En caso de que no tengan autorización los negocios serán multados con hasta medio millón de pesos
En caso de que no tengan autorización los negocios serán multados con hasta medio millón de pesos / Efrén Martín

“Buscamos evitar que los propietarios de restaurantes incurran en violaciones a las normas legales, porque el IMPI mantendrá equipos de inspección en todo el país, con sanciones que pueden sobrepasar el medio millón de pesos”, señaló.

Precisó que restaurantes, cafeterías, bares y otros establecimientos deben adquirir permisos específicos para retransmitir los encuentros dentro de sus instalaciones. De no hacerlo, podrían ser objeto de sanciones económicas.

Por su parte, el titular estatal de la Cofepris, Jaime Torres Viveros, informó que las acciones de vigilancia sanitaria abarcarán hoteles, restaurantes y diversos negocios relacionados con la atención de visitantes.

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Indicó que el objetivo es garantizar condiciones adecuadas de higiene tanto para turistas como para habitantes de Quintana Roo, debido al aumento previsto en la afluencia de consumidores durante el torneo.

Reconoció que existen limitaciones de personal y recursos; sin embargo, adelantó que se contempla el apoyo de trabajadores de la zona sur hacia el norte del estado para reforzar las labores de supervisión.

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